Grande Fratello 2023, Greta Rossetti torna a parlare di Mirko Brunetti. L’ex gieffino al centro dei riflettori anche se lontano dalla casa di Alfonso Signorini. Le vicende sentimentali dell’ex concorrente sono ormai note al pubblico come anche le conseguenze di alcune decisioni prese. Prima tra tutte quella della Rossetti che alla luce dell’insicurezza del fidanzato, ha deciso di porre fine alla relazione.

Greta Rossetti sulla rottura con Mirko Brunetti. La ferita ancora fa male soprattutto quando si pensava fosse un amore destinato a durare per sempre: per Greta la verità è stata un’altra e ha dovuta prenderla in considerazione fin da subito. Anche dopo il raggiungimento del capolinea, Greta sembra avere qualcosa da aggiungere a riguardo.

Greta Rossetti sulla rottura con Mirko Brunetti: “Sentivo che avevo bisogno di…”

Greta Rossetti è tornata a parlare di Mirko e della decisione di porre fine alla relazione: una decisione sofferta ma necessaria, a detta della Rossetti. L’ex tentatrice insieme a Monia La Ferrera ha fatto un resoconto dicendo cosa pensa ad oggi a riguardo: “Io sono una a cui non piace stare single, da sola e divertirsi. Però sentivo che avevo bisogno di ritrovare la mia serenità”.

E ancora: “A me piace da sempre condividere tutto con una persona e per quanto riguarda lui oggi mi sono fatta l’idea che ha visto in me una persona dolce, che lo comprendeva, la stessa cosa che ho visto io in lui. Perché ha accellerato con me? Perché voleva evitare di pensare alla sua vecchia relazione“.

Greta poi ha concluso: “Non so come dirti ma credo che lui abbia pensato: “se sto con una persona h24, viaggio con la testa almeno non penso che sto soffrendo perché la mia relazione è finita”, ha sottolineato consapevole di una verità diversa che è cambiata nel giro di poco tempo.