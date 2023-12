Nella serata del 30 dicembre andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. E nel corso della stessa sarà chiamata Beatrice, la quale riceverà una comunicazione importantissima. I telespettatori l’hanno già saputo in anticipo, mentre tutti gli altri compresa l’attrice lo sapranno tra poche ore. E in tanti si mangeranno nuovamente le mani dalla delusione.

Il Grande Fratello festeggerà col pubblico questa fine del 2023 e Beatrice finora è stata senz’altro una delle protagoniste in assoluto. Adesso si è scoperta una notizia più che positiva sul suo conto, mentre gli altri gieffini non saranno felicissimi. C’è chi comunque è riuscito ad ottenere qualcosa, ma c’è anche chi invece deve iniziare a preoccuparsi seriamente.

Grande Fratello, importante notizia in arrivo per Beatrice

Prima di dirvi perché al Grande Fratello ci sarà l’ennesima esultanza di Beatrice, dobbiamo subito anticiparvi una cosa importante. Infatti, è stato effettuato un sondaggio e i risultati venuti fuori hanno provocato una delusione clamorosa per Stefano, Sergio, Rosanna, Monia e Letizia, che sono tutt’altro che amati dal pubblico. Male anche Rosy, Maddaloni, Grecia e Federico.

Parliamo del sondaggio di Novella 2000, relativo al concorrente preferito della sedicesima settimana del GF. A trionfare ancora una volta è stata appunto Beatrice, che ha conquistato addirittura il 68% delle preferenze. Ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle, visto che la seconda classificata, Greta, è lontanissima con appena il 7% dei voti ottenuti dagli utenti.

Al terzo posto l’altra ex fidanzata di Mirko Brunetti, ovvero Perla, che ha totalizzato il 6%. Non male le posizioni di Garibaldi e Anita, rispettivamente quarto e quinta, ma Bea è davvero irraggiungibile.