Mancano ancora diversi mesi alla fine del Grande Fratello, ma Mirko ha affermato nelle scorse ore che sa già chi vince il reality. E ha fornito le spiegazioni per le quali è arrivato a questa conclusione. Ha deciso di parlare prima di Capodanno nella rubrica del GF Back to reality, e si è comunque soffermato su diversi protagonisti della trasmissione di Alfonso Signorini.

Certamente al Grande Fratello Mirko è stato uno dei volti più discussi e ha pagato cara la sua non scelta tra Greta e Perla, ma ha conosciuto bene tutti i concorrenti e sa chi vince l’attuale edizione, almeno stando alla sua previsione. Ha fatto un’analisi di tutti i protagonisti ed è convinto che soltanto una persona abbia tutte le carte in regola per farcela.

Grande Fratello, Mirko sa chi vince: “La migliore”

Nella casa del Grande Fratello Mirko ha potuto conoscere dettagliatamente tutti i gieffini e ora sa chi vince la trasmissione. Innanzitutto si è concentrato su Rosy Chin, criticandola apertamente: “Per me è un’abile giocatrice“. Gli hanno anche chiesto chi fosse la concorrente più furba e non ha avuto dubbi nel fare il nome della cantante Fiordaliso.

Mirko ha anche dichiarato che i suoi momenti più interessanti sono stati quelli vissuti con l’ex fidanzata Perla e gli scherzi fatti con le ragazze. Alla domanda su chi vincerà il Grande Fratello non ha avuto nemmeno un dubbio: “Vincerà Beatrice, è una donna intelligente, forte e importante per il gruppo“. Vedremo se alla fine avrà ragione Brunetti oppure se trionferà qualcun altro, dato che lui ha comunque citato anche altri due gieffini competitivi.

Mirko svela chi nominerebbe, chi dovrebbe vincere, chi è la persona più furba nella Casa, a chi avrebbe voluto dire cosa è i momenti più belli #GrandeFratello pic.twitter.com/YDaX6t8JY0 — disagiotv (@disagio_tv) December 30, 2023

Oltre a fare il nome di Beatrice, Mirko ha nominato pure Perla e Vittorio che potrebbero competere fino alla fine. Sono due concorrenti che potrebbero quindi dare filo da torcere alla Luzzi.