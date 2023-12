Perla e Mirko separati, una dentro il Grande Fratello e l’altro fuori da settimane ormai. Ma le speranze dei cosiddetti Perletti di un loro ritorno di fiamma non si sono affievolite. Anzi. E nonostante lui abbia chiarito più volte, anche in tv rientrando nella Casa o nel salotto di Verissimo, di essere single e di aver chiuso con la ex fidanzata storica e con quella conosciuta a Temptation Island, ossia Greta. Vero è che durante queste feste di Natale ci sono stati degli episodi che hanno riacceso i fan della coppia.

Per esempio la lettera che Perla aveva scritto a Mirko e che lui ha potuto leggere durante la puntata di sabato scorso del Grande Fratello. “Avrei 100 cose da dirti, ma come ben sai la maggior parte delle cose me le tengo nel cuore. Spesso mi capita di fermarmi a pensarti e ti giuro che la tua mancanza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. Dentro ho un miliardo di emozioni mentre ti scrivo. Mi manchi e lo sai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile”, aveva scritto.

Leggi anche: “C’è Angelica”. Perla incredula al Grande Fratello: le urla da fuori, tutti sentono





Mirko, “il gesto per Perla per il suo compleanno”

La commozione di Mirko in quella circostanza aveva molto colpito i fan dei Perletti, che ora hanno notato un’altra cosa. Appena uscito definitivamente dalla Casa, lui ha ovviamente riaperto i suoi canali social e una delle ultime Storie caricate su Instagram ha fatto insospettire diversi utenti.

La Storia è un semplice sfondo bianco. Nessun messaggio ad accompagnarla, ma i sostenitori della coppia Perla e Mirko hanno elaborato una teoria dopo aver indagato: è dedicata a lei, in onore del suo compleanno. Teoria che nasce da un vecchio dialogo tra i due che risale a quando lei è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello.

Come si sente nel video qui sopra, riportato in vita dagli utenti su X, Mirko a un certo punto dice a Perla: “Considerando che il tuo colore preferito è il bianco”. Quindi secondo i fan Perletti, Mirko ha voluto, con questa Storia Instagram, dedicare un pensiero a Perla che proprio quel giorno ha compiuto 28 anni. Sarà davvero così?