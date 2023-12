Beatrice Luzzi è indiscutibile protagonista del Grande Fratello ma anche Perla Vatiero è una delle più amate della Casa. Ha fatto e fa spesso parlare di sé per via del suo legame con Mirko Brunetti e di riflesso per quello con Greta Rossetti che, ironia della sorte, è rimasta da sola con lei come concorrente. L’ex di entrambe, infatti, è stato eliminato da qualche settimana dal reality show di Canale 5 anche se di fatto rimane un’ombra costante al GF.

L’altro giorno c’è stata una grande festa nella Casa e proprio per Perla Vatiero, che ha spento 28 candeline proprio circondata dai suoi coinquilini. “Siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi”, le sue parole dopo essere stata accolta da abbracci, auguri, brindisi e cartelloni. La vera sorpresa, però, era in giardino. O meglio, fuori.

Leggi anche: “Voglio confessarti una cosa”. Grande Fratello, le parole pazzesche di Greta a Perla





GF, la sorpresa di Angelica per Perla

Fuochi d’artificio e soprattutto urla col megafono da oltre il muro di cinta della Casa. Perla è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che a pochi metri di distanza c’era la sorella. “Loana ti amo, mi manchi. Mamma e papà mi mancate tantissimo” ha urlato con quanta più voce possibile.

Ma non solo i parenti. Fuori dalla Casa per lei, in occasione del suo compleanno, c’era niente di meno che Angelica Baraldi, la ex concorrente del Grande Fratello e grande amica di Mirko anche ora che sono usciti entrambi dal reality show. Anche di Perla, con cui ha particolarmente legato quando erano nella Casa insieme.

Oltre alla sorella di Perla, anche Angelica Baraldi si è recata fuori le mura della Casa del Grande Fratello e con un megafono ha fatto i suoi auguri alla neo 28enne. Il video del momento è stato anche caricato sui profili social dell’ex gieffina: “Fisicamente lontane, ma mai così vicine”, ha scritto sotto al filmato in cui la si sente gridare “Auguri cucciola”.