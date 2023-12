Perla Vatiero e la dedica a Greta Rossetti durante il compleanno. Quello che si aspettano gli autori del Grande Fratello, mettendole insieme nella stessa casa, forse era altro o aveva un altro epilogo. E invece le due ragazze sono riuscite a trovare forza una nell’altra, contro ogni aspettativa. Tutto è iniziato quando Mirko e Perla hanno partecipato a “Temptation Island”: qui le strade per loro si sono separate, aprendo la porta all’inizio di una nuova relazione con Greta Rossetti.

Poi il colpo di scena quando i tre si sono ritrovati nuovamente sotto lo stesso tetto all’interno della Casa del Grande Fratello. Ma dopo l’uscita di Mirko tra le due donne sembra essere tornato il sereno. Tanto che Greta ha deciso di esprimere i suoi sentimenti non certo di odio, nei confronti di Perla, attraverso una commovente lettera in occasione del suo compleanno. Come abbiamo già raccontato infatti, Perla Vatiero ha celebrato il suo 28º compleanno all’interno della Casa, un evento che ha catalizzato l’attenzione degli inquilini.





Perla Vatiero e la dedica a Greta Rossetti durante il compleanno

Durante la festa, ognuno di loro ha contribuito a rendere speciale il momento dedicando alcune parole affettuose a Perla, scritte su un apposito cartellone. Ciò che ha catturato immediatamente l’attenzione dei fan è stata la dedica particolare di Greta Rossetti.

Ma cosa le ha scritto? Si legge: “Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”.

lei comunque mi sta facendo troppa tenerezza greta vedi di non deludermi pic.twitter.com/9ty3IcYFwq — e ;seyfer era 🌙 (@always__shines) December 28, 2023

Le altre che dicono a Perla e Greta che sono state intelligenti a gestire in questo modo la loro convivenza nella casa e Federico a caso mentre è morto sul pouf: “SENSIBILI E BELLE NON SOLO INTELLIGENTI” 🤌🏼😭 #perletti pic.twitter.com/epHdX3eVfp — Le perle di Perla (@vatierocomanda) December 28, 2023

Chiaramente i dettagli del contenuto della lettera e la reazione di Perla rimangono avvolti nel mistero, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico e mantenendo alta l’attenzione su questa complessa vicenda amorosa. Quello che possiamo dirvi è che la stessa Vatiero sembra aver davvero molto apprezzato queste parole, abbracciando immediatamente Greta. Che sta succedendo di preciso nella casa? Non ci resta che attendere.

