Lutto nel mondo della tv: l’attore è morto a 73 anni. Il famoso artista, conosciuto in tutto il mondo per celebri parti che l’hanno reso super famoso, è deceduto lunedì nella sua casa. La morte è stata confermata dalla moglie che ha dichiarato che la causa è stata un arresto cardiaco. Dopo aver studiato medicina all’Università, arriva il primo ruolo accreditato del famoso attore che risale al 1976, ovvero quando apparve in un episodio di “The Quest”, una serie western con Kurt Russell e Tim Matheson.

Quel ruolo lo ha portato ad apparire in “Starsky e Hutch“, “L’incredibile Hulk“, “Hazzard” e altre serie televisive. Il suo primo ruolo regolare in una serie è stato nella serie “Alien Nation”, iniziata come film nel 1988 con Terence Stamp, Mandy Patinkin e James Caan. Nel 1989, la Fox ne ha tratto una serie televisiva sugli extraterrestri che si adattano alla vita a Los Angeles e cercano di integrarsi.





L’uomo fu quindi scelto per il ruolo di Matthew Sikes, il detective umano che Caan aveva interpretato nel film. L’uomo però è stato reso celebre da “Soval”, un ambasciatore vulcaniano sulla Terra, in 12 episodi di “Star Trek: Enterprise”, prequel della serie originale. Non era la prima esperienza dell’uomo con il franchise di “Star Trek”. Aveva anche interpretato Tanis, un membro della specie Ocampa, in un episodio di “Star Trek: Voyager”.

Come in altre importanti interpretazioni dei vulcaniani, come lo Spock di Leonard Nimoy. Parliamo chiaramente di Gary Graham. Nato a Long Beach, in California, il 7 giugno 1950 ed è cresciuto ad Anaheim, in California. Suo padre, Ralph Graham, era un chirurgo, mentre sua madre, Rosemary (Taggert), era una casalinga.

I inherited my love of science fiction from my dad and uncles, and one of the first thing I got into was the Alien Nation television series.



I inherited my love of science fiction from my dad and uncles, and one of the first thing I got into was the Alien Nation television series.

They packed so much awesome into their only season, and Gary Graham was a shining star among an exceptional cast.

I matrimoni di Gary Graham con Susan Lavelle e Diane Graham si sono conclusi con un divorzio. Oltre alla moglie, al signor Graham sopravvivono una figlia avuta dal matrimonio con la signora Lavelle, Haylee Graham; le sorelle Colleen Bertucci e Jeannine Michele Graham; e due figliastri avuti dal matrimonio con la signora Graham, Scott e Steve Deer. L’attore è morto nella sua casa di Spokane Valley, Wash.

