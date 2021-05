Se ne sono andati da un bel po’ da Uomini e Donne. Proprio nel programma di Maria De Filippi la tronista curvy Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono incontrati, conosciuti e innamorati. E la loro è stata una delle storie recenti più seguite dai telespettatori anche perché tra loro due c’era il classico terzo ‘incomodo’. Ovvero Bohdan Beyba che sembrava potesse avere la meglio su Alessio. Invece sapete tutti com’è andata a finire.

Samantha e il suo cavaliere stanno vivendo una storia da favola, almeno a vedere i post sui social. Non sarebbe la prima volta che due protagonisti di uno show tv riescono a trovare la strada anche lontano dalle telecamere. E con Alessio le cose vanno benone. Lo conferma anche quello che sta avvenendo nelle ultime ore. L’ex corteggiatore di UeD ha deciso di fare davvero sul serio e non permette a nessuno di mancare di rispetto alla sua donna.

Samantha Curcio ha fatto storcere la bocca a più di qualche persona. La sua ‘colpa’? Quella di avere delle forme non corrispondenti a certi canoni che vorrebbero la figura femminile solo ed esclusivamente ‘slanciata’ e ‘snella’. Roba da Medioevo. E infatti all’ennesimo insulto Alessio Ceniccola non ci ha visto più e ha sbroccato. Un’utente ha usato parole al veleno contro l’ex tronista di Uomini e Donne.





Dopo un post su Instagram di Samantha Curcio, che ha ottenuto quasi 50mila mi piace, una follower le ha risposto: “Ti sei sempre sentita una ‘sfigata’ a stare in posa perché 6 grassa! Infatti hai solo foto in primo piano! E poi non vedi che certi abitini non puoi permetterteli? 6 ciccia, bassa e tozza…”. Il commento prosegue su questo tenore e anche l’ex Ued ha deciso di controbattere: “Lo schifo! Per favore, quando leggete queste cose, NON STATECI MALE!”.

Dopo Samantha anche il suo fidanzato Alessio ha reagito con veemenza di fronte a questo attacco del solito hater. “Sono sfig…ti, o sfig…te. Contano zero. Zero” dice Ceniccola, che promette battaglia: “Più mandate sti messaggi più non fate niente. Vi asfalto a tutti, uno per uno arrivo a tutti”. “Ennesima sfig..ta che nella vita ha poco – le parole di Alessio a difesa della sua Samantha – Sono schifato, voglio portare avanti questa battaglia fino alla morte. Voglio far capire a tutti quanto la gente fa schifo”.