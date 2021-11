Sabrina Salerno è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e puntata dopo puntata sta emergendo come una delle rivelazioni della sedicesima edizione dello show di Milly Carlucci. Ma l’inizio non è stato facile per lei, che si è confidata con il settimanale Oggi In gara con uno dei ballerini storici del programma, Samuel Peron, nel corso della puntata precedente allo spareggio, la showgirl 53enne è anche scoppiata in lacrime dopo il commento di Selvaggia Lucarelli.

A fine performance le ha chiesto di uscire dall’immagine di donna sensuale che si è costruita negli anni. Eppure l’esibizione del duo, che si è lanciato in un freestyle, di sabato 20 novembre 2021 è stata apprezzata da giuria e pubblico. La presidente di giuria ed esperta di danza Carolyn Smith definito quel ballo “perfetto”. Come anticipato, per Sabrina Salerno l’esperienza a Ballando con le Stelle ha avuto diversi bassi.

Sabrina Salerno: “Volevo lasciare Ballando con le Stelle”

Ora Sabrina Salerno sta affrontando questa nuova sfida con serenità ma ha passato momenti difficili, come l’eliminazione della sua amica Mietta e le discussioni iniziali col suo partner. Oggi formano una coppia affiatata ben assortita, ma sulle prime ci sono stati problemi, ha spiegato la 53enne sempre a Oggi.





“Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando. Coppia di ballo, sia chiaro – le parole di Sabrina Salerno su Samuel Peron – Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde”.

Dopo la terza puntata dello show, i due hanno litigato pesantemente e Sabrina Salerno ha persino pensato di lasciare Ballando con le Stelle :“È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano”, ha detto al magazine Oggi. Ma adesso per fortuna hanno trovato la loro sintonia. Saranno i vincitori di questa edizione?