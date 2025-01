A distanza di 5 anni dalla precedente esperienza, riecco Maria Teresa Ruta al Grande Fratello di Alfonso Signorini. La conduttrice è entrata nella casa lunedì 27 gennaio, insieme a Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. “Mi è stata chiesta la disponibilità mesi fa, ma ho preso tempo perché non potevo rinunciare a vivere il primo Natale da nonna”, ha raccontato a Nuovo Tv prima di chiudersi dietro di sé la porta rossa.

Maria Teresa Ruta ammette di saper resistere “all’insistenza degli autori del reality”. “E poi ho abiti stravaganti nell’armadio che non ho avuto modo di indossare la scorsa volta…”, ha scherzato per passare al vero motivo del suo ritorno: una sfida con sé stessa, “non con gli altri”, per ritrovare quel “turbinio di emozioni che difficilmente si provano nella vita reale, dove la routine, e a volte anche la noia, spesso hanno il sopravvento”.

Maria Teresa Ruta al GF, il marito è “furioso”

E così lunedì sera ha sorpreso tutti, Alfonso Signorini incluso, con il suo particolare look ‘da torta’ e preso posto in salone, tra i suoi nuovi inquilini. Immancabile una battuta del conduttore sul suo outfit: “Ti sei portata la torta del matrimonio da casa!”. Ma a proposito di matrimonio, per via del GF è saltato il rinnovo delle promesse in giro per il mondo con il marito Roberto.

Per la cronaca i due, insieme dal 2006, si sono già sposati già 11 volte e la 12esima sarà in Italia, come annunciato la conduttrice nel corso di una puntata di Storie di donne al bivio. E questo slittamento non è andato giù all’uomo che più volte lei ha definito il bastone della sua vecchiaia.

Una decisione, quella di rimandare le tanto sbandierate nozze in Italia, che Roberto non ha preso benissimo. Anzi: “Malissimo: è furibondo!”, ha detto ancora Maria Teresa Ruta al magazine. Ma ha anche raccontato la gioia provata a Natale, quando la figlia Guenda, da poco mamma, ha chiesto “al mio Roberto di fare da padrino a Noah”. “Vuol dire che Guenda, pur essendo molto gelosa di me e di suo padre Amedeo Goria, ha accettato e compreso la mia vita. Questo mi rende la mamma e la nonna più felice del mondo”.