La puntata di ieri del Grande Fratello ha profondamente destabilizzato gli equilibri all’interno della Casa. L’uscita di Luca Calvani è infatti destinata a cambiare tutto. Anche fuori, sui social, l’eliminazione di Luca non è stata particolarmente gradita. Si legge su Instagram. “Per me doveva arrivare in finale con Helen, una persona VERA, bello dentro e fuori”.

>>Grande Fratello, Luca Calvani costretto ad abbandonare la casa: la scoperta dopo l’annuncio di Signorini

“Mah…inizio a pensare che la me** ha sempre la meglio…sta cosa non la capisco…fantastico Luca”. Così mentre circolando strane teorie sulla sua eliminazione. Nella mattinata di martedì 28 gennaio l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato un messaggio, molto probabilmente ricevuto da una sua follower, che riguardava appunto Luca e la sua eliminazione dal Grande Fratello.





Grande Fratello, gli inquilini a raccolta dopo l’uscita di Luca Calvani

Dietro questa uscita di scena potrebbe nascondersi altro, visto ciò che era successo solo pochi giorni fa, il fatto cioè che avesse rivelato quanto fatto da Lorenzo in Spagna. Verità o no, quello che sembra essere l’autentico dato di fatto su Luca è che la squadra sembra essere andata in frantumi, lo ha rivelato Alfonso. Parlando con Giglio, Shaila e Chiara, crede che il gruppo di Luca ormai non esista più perché ha perso il suo leader.

Secondo il napoletano, la vera sfida non era tra Lorenzo e Javier, divisi da una rivalità personale, ma tra le persone che orbitavano intorno al giovane milanese e quelle legate all’attore toscano

Intanto giovedì 30 è in programma una nuova eliminazione. Sei concorrenti sono finiti in nomination: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. I risultati del sondaggio realizzato da “Forum Free Grande Fratello”, su 963 partecipanti alle 8:47 del 28 gennaio, vedono Bernardo ed Eva candidati per l’uscita di scena.