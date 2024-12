Ilary Blasi sta per tornare grande protagonista su Netflix grazie alla serie Ilary sulla sua vita, che è praticamente il sequel di Unica. La conduttrice tv è stata intervistata da Grazia per presentare meglio questo suo lavoro e inevitabilmente le hanno fatto una domanda sull’ex marito Francesco Totti. In tanti sognano ancora ad occhi aperti un ritorno di fiamma e lei ha voluto chiarire tutto.

Dunque, Ilary Blasi ha rotto il silenzio su Francesco Totti rivelando cosa si devono aspettare i fan su di loro. Parole inequivocabili che non lasciano spazio ad altre possibilità o interpretazioni. Ha ovviamente sfruttato questa occasione per fare anche un commento sulla serie, che uscirà ufficialmente il prossimo 9 gennaio.

Ilary Blasi sul ritorno con Francesco Totti: “Ecco cosa vi dico”

Soffermandosi sulla nuova serie, Ilary Blasi parlerà della sua vita quotidiana con le sue amiche, i suoi colleghi di lavoro e il fidanzato Bastian. E ha affermato a tal proposito: “Racconto chi sono davvero. Non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo. Coi miei figli sono schietta e diretta e vado contro se sbagliano”.

Quando il magazine Grazia ha chiesto a Ilary un commento su coloro che desiderano un ritorno tra lei e Totti, la presentatrice ha implicitamente tirato in ballo anche Noemi Bocchi, partner dell’ex calciatore: “La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora“.

Quindi, non c’è nessuna possibilità per un ricongiungimento tra Ilary e Francesco. Poi entrambi sono anche impegnati sentimentalmente e questa ipotesi non dovrebbe essere presa neanche in considerazione, stando appunto alla conduttrice.