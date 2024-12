Ilary Blasi, celebre conduttrice e showgirl italiana, ha recentemente ampliato la sua presenza digitale approdando su TikTok con il profilo verificato @ilaryblasiofficial. In breve tempo, ha raccolto oltre 70mila follower e accumulato più di 135mila “mi piace” complessivi. A raccontarlo è l’ex moglie di Francesco Totti che sui social scrive: “Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa… ok, da oggi sono su TikTok”. Meravigliosa e sensuale come sempre, la Blasi si presenta con un maglione marrone attillato a collo alto, capelli mossi e come al solito autoironia e sorridente.

Continua nel suo discorso: “Voi direte ‘stica**i‘ e avete ragione”. Poi conclude: “Allora, io non sono capace a usarlo quindi aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche… non lo so, scrivete”. Chiaramente i commenti sono esplosi in un attimo, soprattutto per quella piccola cosa che ha detto verso la fine. E pensare che il titolo del video era: “Niente balletti e niente cose zozze“. Questo chiaramente era solo il primo video e ne seguiranno anche degli altri come afferma lei stessa.





I suoi contenuti spazieranno molto probabilmente da momenti di vita quotidiana a dietro le quinte del suo lavoro televisivo, mostrando un lato più informale e autentico della sua personalità. Questa strategia ha attirato l’attenzione di un pubblico eterogeneo, composto sia da fan di lunga data che da nuovi seguaci incuriositi dalla sua attività sulla piattaforma. La reazione dei social media al debutto di Ilary su TikTok è stata variegata.

Molti utenti hanno accolto con entusiasmo la sua presenza, apprezzando la possibilità di interagire più direttamente con lei attraverso commenti e “like”. Alcuni utenti hanno invece commentato con insolenza, come spesso accade coi vip, evidenziando come la sua figura continui a suscitare interesse e dibattito nel panorama mediatico italiano.

Il video chiaramente è esploso: quasi 800 i commenti in due ore. “Uno ha commentato: Ilary ti prego torna in tv, manchi“, “A me sta troppo simpatica”, “Vogliamo una morning routine”, “Ilary sei la migliore. Hai saputo trasformare una grande delusione in una grande rinascita. Ora divertiti, fai bene”, “La tua quotidianità”, “Devi reagire ai video che girano su TikTok, lo adorerei”, “La tua simpatia in cucina con tanto di grembiule!”. Insomma, Ilary su TikTok: promossa!

