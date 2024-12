Le voci di tensione tra Ilary Blasi e Pier Silvio Berlusconi si fanno sempre più insistenti, alimentate da una serie di eventi che avrebbero incrinato i loro rapporti sia sul piano lavorativo che personale. Secondo quanto riportato da Oggi, già da tempo la conduttrice e l’ad di Mediaset non sarebbero più sulla stessa lunghezza d’onda. Le cause principali di questo deterioramento sembrano essere legate non solo alla decisione di Ilary Blasi di stringere un accordo con Netflix per la sua docu-serie Unica.

Non solo, a pesare in questa situazione anche le scelte professionali che non sono andate giù a Pier Silvio Berlsuconi, in particolare l’affidamento della conduzione dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria invece che a Ilary Blasi, una decisione che avrebbe segnato un punto di rottura tra i due.

Tensione tra Ilary e Pier Silvio: il gesto che incrina i rapporti anche con Silvia Toffanin

A rendere ancora più complesso il quadro, c’è l’amicizia storica tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio, che avrebbe subìto una sorta di “raffreddamento”. Come evidenziato da Oggi, la situazione si sarebbe acuita con un rifiuto da parte di Ilary della proposta di condurre La Talpa, e la possibilità che la conduttrice possa respingere anche l’ipotesi di tornare al timone de L’Isola dei Famosi, dopo il deludente esito della conduzione di Luxuria.

Un segno che i rapporti tra il numero uno di Mediaset e Ilary Blasi restano tesi, mentre anche l’intesa tra la stessa Ilary e Silvia Toffanin sarebbe descritta come “tiepida”. Questi sviluppi non sono una novità assoluta: già lo scorso agosto Oggi aveva parlato di un progressivo raffreddamento nei rapporti tra le due amiche, segnalando la distanza tra Ilary e Silvia.

Il fatto che alcune decisioni professionali di Pier Silvio, legate soprattutto alla conduzione dei programmi Mediaset, abbiano inciso sulla relazione con la Blasi, ha scatenato il gossip, sempre molto attento a queste dinamiche. L’amicizia tra Ilary e Silvia, nata sotto i riflettori di Passaparola nei primi anni 2000, ha sempre suscitato l’interesse del pubblico, che ha seguito con affetto la loro evoluzione. Ma ora sembra che le dinamiche tra le due, così come quelle tra Ilary e Pier Silvio, siano cambiate.