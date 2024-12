This is me è stata un successo su tutta la linea. Il programma ideato dalla Fascino (la società di Maria De Filippi) e condotto da Silvia Toffanin ha dimostrato due cose: che la De Filippi è una fuoriclasse assoluta quando si tratta di confezionare un prodotto. E che Silvia Toffanin è la sua erede. Durante le tre puntate del programma, infatti, ha dimostrato di essere il futuro di Mediaset e di avere capacità fuori dal normale e che, una volta per tutte, mettono fine alle chiacchiere.

Chiacchiere che volevano Silvia avere una corsia preferenziale in quanto moglie di Pier Silvio Berlusconi. Chiacchiere reali, ma alle quali la conduttrice ha fatto seguire i fatti come, per altro, già dimostrato con Verissimo i cui numeri sono sempre altissimi.





Ascolti tv, This is me vince la gara degli ascolti del 4 dicembre

E ieri sera c’è stata un’altra prova. Nella serata di ieri, mercoledì 4 dicembre 2024, su Rai1 Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3 ha interessato 1.648.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale5 – dalle 21:38 alle 0:51 – l’ultima puntata di This is Me conquista 3.034.000 spettatori con uno share del 21.8% (la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con la fiction Stucky intrattiene 1.466.000 spettatori pari al 7.6%.

A seguire The Bad Guy segna 381.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 per la Coppa Italia Fiorentina-Empoli incolla davanti al video 1.827.000 spettatori con il 9.5% (pre e post nel complesso: 1.432.000 – 7.3%; nel dettaglio primo tempo: 1.762.000 – 8.5%, secondo tempo: 1.825.000 – 10%, rigori: 2.233.000 – 13.5%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.634.000 spettatori e il 9.9% (presentazione di 10 minuti: 1.102.000 – 5.3%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 685.000 spettatori (4.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.183.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 387.000 spettatori con il 2% (replica in seconda serata: 202.000 – 1.6%). I commenti sono fioccati: “Grande Silvia”. “Complimenti, sei bravissima”. “Adesso chi ha il coraggio di dire che è raccomandata?”. “Sei stata perfetta, continua sempre così Silvia”.