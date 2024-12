“Rispetto”. Grande Fratello, retroscena choc durante la pubblicità: Lorenzo esplode, urla e grida

Grande Fratello, urla e liti durante la pubblicità. Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è successo davvero di tutti. Gli animi sono apparsi parecchio caldi, ci sono stati scontri e duri faccia a faccia, come quello tra Helena e Shaila. Sono volate anche parole grosse, piano piano tutti i nodi vengono al pettine. Anche Maria Monsé e la figlia sono state al centro di una discussione accesa.

Alla fine le Monsé hanno dovuto lasciare la Casa del GF, ma negli ultimi giorni le due sono state protagoniste di diversi scontri, soprattutto contro le Non è la Rai. Gli altri inquilini si sono schierati e Lorenzo Spolverato, in particolare, ha difeso Maria e Perla. Durante uno dei blocchi pubblicitari il modello ha preso la parola, provocando la reazione stizzita degli altri concorrenti.

Tutti contro Lorenzo durante la pausa pubblicitaria

Lorenzo ha voluto difendere Perla e si è scagliato contro gli altri concorrenti: “Ha diciotto anni e non la fate mai parlare, non mi sembra il caso di attaccarla. Dovreste avere rispetto di questa ragazza! Siete persone di cinquant’anni che non fate parlare”. Jessica è esplosa: “Ma smettila! Due minuti che non si parla di te e non hai le telecamere davanti stacce! Sei piccolo così!”.

Lollo, però, ha continuato ad attaccare le coinquiline: “Loro due hanno proprio ragione! Attaccate in gruppo, questo è quello che fate, il gruppo“. A quel punto è intervenuto pure Giglio che se l’è presa con Lorenzo: “Piantala, che ti stai aggrappando agli specchi. E non ti allontanare mentre parli con me! Continui a non capire nulla“. In seguito lo stesso Giglio è tornato sulla discussione.

Il faccia a faccia continua e un punto d'incontro tra Le Monsè e la Casa sembra sempre più lontano 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/DGddfudjUC — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2024

“La discussione di prima, le urla, forse abbiamo esagerato e ho esagerato anche io, ma ho detto quello che penso. Se abbiamo litigato è perché non ho visto coerenza. Però ci sono cose che non mi tornano. Si è lasciato con Shaila ed è tornato vicino ad Helena, adesso che è tornato insieme a Shaila si è allontanato nuovamente da Helena e l’ha anche nominata. Poi in generale non l’ho visto coerente e prima sono intervenuto quando ho visto che stava dicendo cose sbagliate. Secondo me è brutto sputare nel piatto in cui si mangia. Io non facendolo critico molto quella cosa. Sparla di Luca e poi ha scelto Luca come primo con cui confidarsi per quella cosa del suo passato. Poi critica tutti per lo sporco ed è il primo che spegne le sigarette nei bicchieri“.

