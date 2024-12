La ventesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 30 dicembre 2024, ha offerto al pubblico una serata ricca di emozioni, confronti accesi e momenti di profonda commozione. La serata è iniziata con un acceso confronto tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, ex protagoniste di “Non è la Rai”, e Maria Monsè. Le due hanno criticato l’atteggiamento di Maria, definendola una “diva con le scarpe di cristallo”. Maria Monsè, dal canto suo, ha cercato di difendersi rivelando dettagli inediti sul passato delle sue accusatrici.

Un momento particolarmente toccante ha visto protagonista Lorenzo Spolverato, che ha condiviso con i coinquilini e il pubblico un capitolo doloroso della sua adolescenza. Ha raccontato di essere stato vittima di un gruppo che lo costringeva a compiere azioni contro la sua volontà, tra cui furti ed episodi di violenza. La sua testimonianza ha suscitato una profonda riflessione sulla necessità di chiedere aiuto in situazioni di abuso e coercizione.





Alfonso D’Apice ha vissuto un momento di grande emozione quando ha ricordato la scomparsa del padre, avvenuta la notte di Capodanno di 14 anni fa. La sorpresa dell’ingresso della madre Maria in Casa ha ulteriormente intensificato l’emozione, con parole di conforto e sostegno reciproco che hanno commosso sia i presenti che gli spettatori. La serata ha visto anche l’uscita di scena di Pamela Petrarolo, costretta a lasciare la Casa per motivi familiari.

La sua partenza ha lasciato un vuoto tra i concorrenti, che hanno espresso il loro dispiacere per l’addio improvviso. Il momento topico della serata è stato il verdetto del televoto. I concorrenti in nomination erano Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e le Monsè (Maria e sua figlia Perla Maria). Il pubblico ha deciso di salvare Bernardo ed Emanuele.

Nel testa a testa finale tra Zeudi e le Monsè, madre e figlia sono state eliminate, dovendo così abbandonare definitivamente il gioco. Per quanto riguarda le nuove nomination, i concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata sono Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi salvare e chi dovrà lasciare la Casa.

