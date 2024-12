Grande Fratello, spunta una ragazza misteriosa per Javier Martinez. Nelle ultime ore il concorrente argentino ha creato diverse dinamiche all’interno della Casa. Prima ha ammesso di provare ancora qualcosa per Shaila, poi durante un confronto con Lorenzo ha provocato la reazione di quest’ultimo. Lollo è andato subito a rivelare le confessioni del pallavolista e l’ex velina è rimasta letteralmente ‘scioccata’.

Secondo Lorenzo ci sarebbe una vera e propria strategia dietro gli atteggiamenti di Javier. Soprattutto con le ragazze della Casa il suo intento sarebbe quello di andare d’accordo con tutt, lasciando pensare al pubblico che possa nascere qualcosa. Ma proprio recentemente lo stesso inquilino ha affermato di nutrire interesse in particolare per una donna conosciuta fuori dal Grande Fratello.

Chi è la donna misteriosa di cui parla Javier: fuori il nome

Durante alcune confidenze notturne Javier Martinez ha parlato di una ragazza per cui avrebbe perso la testa. In particolare il pallavolista si è detto molto attratto dal suo aspetto fisico. A quanto pare la ragazza in questione si chiama Vanessa. Ebbene l’esperta di gossip e tv Deianira Marzano ha approfondito la situazione e si è scoperto di chi si tratta.

Stiamo parlando di Vanessa Villa, molto popolare sui social, di professione insegnante di yoga. Effettivamente si tratta di una donna molto bella ed affascinante. La segnalazione: “Deia io so chi è la ragazza, credo sia Vanessa Villa, perché lei fa pratiche yoga on line ed è molto conosciuta ed è bellissima”. E già qualcuno ipotizza che presto la donna possa entrare nella Casa. Ma c’è un particolare…

Vanessa Villa è sposata e proprio sui social c’è una foto in cui compare col marito con la scritta: “My soulmate, my partner in crime, my only love ♥️ (La mia anima gemella, il mio complice, il mio unico amore) TI AMO VITA MIA. +2 di matrimonio!”. Dunque di cosa stiamo parlando? È l’ennesima trovata di Javier per far parlare di sé?

