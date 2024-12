Al Grande Fratello sono arrivate dichiarazioni importanti da parte di Javier, pronto a mosse inaspettate nei confronti di Shaila. Se l’è sentito di confidarlo davanti alle telecamere, mentre parlava col coinquilino Emanuele, e il pubblico è rimasto sorpreso da quelle affermazioni inattese. E ora potrebbe esserci una svolta nel rapporto tra la ballerina e il pallavolista.

Infatti, nonostante Javier abbia nominato anche qualche altra ragazza, a fare rumore sono state le sue considerazioni su Shaila. Ha il desiderio di compiere un gesto verso la Gatta, che gli permetterebbe di modificare il suo atteggiamento nei suoi confronti e di ottenere un obiettivo positivo che lo renderebbe sicuramente più felice.

Leggi anche: “Ha deciso così”. Grande Fratello, la mamma di Shaila torna a bomba: Lorenzo avvisato





Grande Fratello, Javier rompe il silenzio su Shaila: “Cosa voglio fare con lei”

Emanuele ha chiesto al compagno di avventura chi porterebbe nel tugurio del Grande Fratello e una delle risposte di Javier è ricaduta sul nome di Shaila. Ha nominato pure Mariavittoria e Helena, ma è sulla Gatta che ha riservato le dichiarazioni più interessanti: “Per me Shaila ha sempre un peso specifico particolare, che non significa che è più importante o che provo ancora qualcosa per lei“.

Javier ha voglia di recuperare il rapporto con Shaila: “Con lei ci potrebbe essere un bel rapporto di amicizia. Ho ancora paura di scottarmi, è normale, ma la porterei in tugurio perché sono curioso del rapporto che potrebbe nascere, quando tutti e due non proviamo più niente e se riusciamo a lasciare da parte quello che c’è stato”.

Dottor Paolo visto che le piace venire qui da noi a fare il simpaticone. Come mai javier ha dato a tutte un motivo per cui portarle in tugurio tranne per Helena ? Amanda mv amiche, shaila per un rapporto di amicizia, Helena ? #heleners #helevier https://t.co/IusE3bglGC — Cristiano (@Cristiano70027) December 27, 2024

Ma Javier non avrebbe intenzione di relazionarsi con nessuna dal punto di vista sentimentale, infatti vorrebbe solamente essere amico di Shaila. E non vorrebbe neanche provarci con Helena.