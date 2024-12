“Ci siamo baciati”. Nuovi intrecci amorosi all’interno della casa del Grande Fratello. Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena quella di stasera per il reality show di Canale 5. I concorrenti, nel corso della settimana, hanno dato molto materiale su cui discutere. Come sempre, Alfonso Signorini non mancherà di approfondire tutto, compresi i dettagli che i partecipanti ignorano essere stati ripresi dalle telecamere. Si annuncia un grosso colpo di scena per il pubblico.

Proprio poco fa, sotto le coperte, uno degli inquilini ha fatto una confessione importante. Nonostante parlasse a bassa voce per non farsi sentire, le telecamere hanno catturato ogni parola. Due concorrenti infatti appaiono sempre più vicini all’interno della Casa. Poche ore fa, Alfonso D’Apice ha fatto una rivelazione bomba a Javier Martinez.

“Ci siamo baciati”. Grande Fratello, il concorrente pensava di non essere sentito: il segreto fuori con Javier

Tra il pallavolista argentino e l’ex volto di Temptation Island è nata una bella amicizia, quasi fraterna. Sentendosi al sicuro, Alfonso ha deciso di confidare questo segreto a Javier, convinto che non lo rivelerà a nessuno. Il giovane concorrente napoletano ha rivelato che c’è stato un nuovo bacio tra lui e Zeudi Di Palma. I due avevano già condiviso un momento intimo il giorno di Natale. Non è rimasto un episodio isolato. “Prima ci siamo ribaciati con Zeudi”, ha detto Alfonso a Javier, che lo ascoltava incredulo. “Un’altra volta?”, ha chiesto Javier. Alfonso ha confermato: “Eh sì, un’altra volta, stavamo nel suo letto”.

Le parole hanno spiazzato anche il pubblico. Zeudi infatti ha in corso una amicizia speciale con Helena Prestes. Dopo il primo bacio con Alfonso, l’ex miss Italia era corsa subito dalla fotomodella per confessare tutto, rassicurandola con queste parole: “Ci siamo baciati, ma volevo dirtelo subito. Non volevo nascondertelo. Gli voglio bene, ma con lui non voglio andare oltre“. La brasiliana aveva perdonato Zeudi, ma adesso come reagirà?

Questa scena ha riacceso il dibattito tra i fan del Grande Fratello riguardo alla sincerità di Zeudi nei confronti di Helena. Alcuni ritengono che Di Palma stia solo recitando una parte e che i suoi sentimenti per Helena non siano autentici. Per Zeudi, comunque, quella di stasera è una serata importante. La 25enne, infatti, è finita tra i nominati della settimana. Il televoto sarà un banco di prova cruciale per comprendere il giudizio del pubblico del reality nei suoi confronti.