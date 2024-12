“Ragazzi, calma, calma!”. Momenti di tensione al Grande Fratello tra due concorrenti: volano parole grosse. Per riportare la pace è dovuto intervenire Enzo Paolo Turchi, nei panni di maestro di danza. La scintilla infatti si è accesa all’improvviso durante la preparazione delle coreografie per il balletto che gli inquilini porteranno in scena nella nuova puntata di stasera del reality show, condotto da Alfonso Signorini.

I balletti curati da Enzo Paolo Turchi sono ormai un appuntamento fisso. Gli spettacoli messi in scena danno modo ai concorrenti di tenere impegnato il tempo durante la settimana e di realizzare qualcosa di bello per il pubblico. Tuttavia, la preparazione di questi eventi è spesso stata causa di tensioni all’interno della casa. A volte sono scoppiati episodi di gelosia tra coppie. Altre volte sono nate vere e proprie liti, come quella tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando su chi dovesse occupare la prima fila. Stavolta invece ad essere coinvolti sono Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Leggi anche: “Voi vi conoscete…”. Grande Fratello, Stefania smaschera e zittisce Zeudi davanti agli altri





“Oh, fermi tutti”. Grande Fratello, le prove di ballo con Enzo Paolo finiscono malissimo. Urla e caos in casa

Il modello milanese e l’attore sono stati protagonisti di uno scontro molto acceso davanti a tutti, nel salone della Casa. Gli animi si sono scaldati subito. Lorenzo si è lamentato perché Luca nel Balletto finiva per coprirlo davanti alla telecamera, con un movimento non previsto. “Spiega a lui di non spostarsi alla fine”, ha chiesto Lorenzo a Enzo. A quel punto, Luca ha alzato subito la voce, spiegando il motivo della sua mossa: “Mi sposto per lei, ca*o, perché sennò mi viene addosso, fa*a!” ha detto, riferendosi a Carmen Russo. Lorenzo, allora, ha controreplicato con tono sarcastico: “Hai ragione tu, Luca, hai sempre ragione tu”.

Vedendo gli animi sempre più agitati, Enzo Paolo è intervenuto per cercare di riportare la calma: “Però io vorrei dire una cosa: lasciatemi vedere le cose con calma. Non dovete litigare, io vi voglio bene. Questo mi disturba. L’armonia è molto importante, non fatene un fatto personale. Non sto dicendo che tu hai torto e tu hai ragione.”

Mamma mia luha merdani è il vero pazzo della casa altroché Lorenzo pic.twitter.com/mcig2TwdwZ — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) December 29, 2024

La clip è diventata virale sui social. In molti hanno commentato l’ultimo scontro nella casa, e la maggioranza sembra dare ragione a Lorenzo, ritenendo la reazione di Luca esagerata. “Maleducato“, ha scritto un utente. Di certo, quanto accaduto dimostra quanto i concorrenti tengano a fare bella figura nel balletto. Per questa puntata è stata annunciata anche una sorpresa: ci sarà una ballerina speciale, Rebecca Staffelli.