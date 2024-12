Grande Fratello, sale la tensione tra gli inquilini in vista della puntata di stasera. Molti nodi stanno venendo al pettine all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, Zeudi Di Palma è finita nel mirino di Stefania Orlando. Tra le due c’è stato un confronto molto schietto, avvenuto davanti ad altri inquilini, che si è concluso in modo poco favorevole per l’ex Miss Italia.

Zeudi Di Palma era seduta al tavolo insieme a Luca Calvani e le Non è la Rai, parlando della delusione vissuta con Helena Prestes. La giovane concorrente napoletana ha ammesso di essersi presa una cotta per la fotomodella, ma i suoi sentimenti, al momento, non sono ricambiati. Zeudi si è sentita usata, anche perché ha notato Helena riavvicinarsi a Javier Martinez. Mentre raccontava questa situazione, Stefania Orlando è intervenuta con fermezza nei suoi confronti.

Grande Fratello, Stefania smaschera e zittisce Zeudi davanti agli altri

“Quello che avevo pensato si è rivelato. Sono abbastanza cosciente della realtà dei fatti. Rimarremo amiche. Non enfatizziamo la cosa”, ha detto Zeudi, rassegnata, parlando dei suoi sentimenti verso Helena. Luca Calvani ha cercato di incoraggiarla: “Non è tutto bianco e nero. Il rapporto con Javi… sono due giorni che si ritrovano.” Più diretta è stata Stefania Orlando, che ha commentato: “Questa cosa dell’amicizia, che uno si deve dire tutto… nemmeno in amore funziona così! Da quanto vi conoscete tu e Helena, un mese? Venti giorni? Non ti offendere, ma non la prendere così”.

Le parole di Stefania Orlando hanno zittito Zeudi, che però non è riuscita a nascondere il suo malcontento. Il video del confronto è diventato virale sul web, dove la maggior parte del pubblico sembra dare ragione alla conduttrice: “Bravissima Stefania, una donna matura che finalmente mette a posto Miss Falsità, che crede che il suo piano diabolico non sia ancora stato sgamato pure dai muri…” ha scritto un commentatore.

“Pure questa cosa dell’ amicizia che uno si deve dire tutto, nemmeno in amore eh..

ma da quanto vi conoscete (con Helena) 20 giorni ?!? mi sembra..”



Madre vipera parlando la lingua della verità

silenziando questa pessima mestierante di Miss Italia. #GrandeFratello #heleners pic.twitter.com/5UMaxmohfe — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) December 29, 2024

Molti ritengono che Zeudi Di Palma si fosse avvicinata a Helena solo per ottenere facile consenso dal pubblico. Un altro utente ha commentato: “La Orlando smonta subito la miss. Il discorso vale per tutti, come per Lorenzo, che pretende che Javier gli debba raccontare tutto…”. E c’è chi sottolinea l’incoerenza di Zeudi: “Quando le fa comodo, ha 23 anni ed è molto matura (dice lei). Ma se qualcuno le fa notare qualcosa, va a piagnucolare con le amichette dicendo che una donna matura come Stefania non dovrebbe parlare così a lei, che è più giovane. Incoerenza ne abbiamo?”