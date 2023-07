Estate di passione in Rai, alla lunga serie di addi eccellenti ecco che nelle ultime ore si fa strada la clamorosa ipotesi di saluto improvviso dopo anni di onorata carriera (dal 2016 nel programma e da oltre 20 nella tv di Stato). È stato il diretto interessato a dirlo in diretta chiudendo il collegamento con l’ospite. Nello specifico ha detto: “Ti salutiamo. Tu continuerai ad andare in onda perché sei corrispondente Rai per tutte le testate, ma poi continueranno a vederti i nostri telespettatori perché da lunedì inizia la versione estiva con gli altri bravissimi colleghi del Tg3”.

E la risposta. “Sì ma non è che ora mi saluti adesso così, perché noi non siamo preparati. Non siamo pronti, quindi non puoi farlo” ha replicato l’ospite. Dopo qualche istante di silenzio la conversazione è ripresa con toni quanto mai pesanti che hanno proprio il sapore dell’addio. Un addio che, se si consumerà, avrà sicuro delle ripercussioni con un fiume di polemiche che si scatenerà.





Rai 3, lascia anche lo storico conduttore Maurizio Mannoni

Maurizio Mannoni, dal 2016 alla guida di Linea Notte, ha detto: “Io e Patrizia ce ne andiamo in… in vacanza diciamo… in vacanza. Dopo di che… eh… vediamo… non lo so… magari qualcosa succederà, o forse nulla. In caso, insomma, è stato bello percorrere questa lunga strada. La nostra è stata una lunga strada” A questo punto la Botteri è intervenuta nuovamente.

“Insomma, noi ascoltatori del Tg3 abbiamo grossi gong da far suonare, quindi non è mai detta l’ultima parola”. Mannoni e Botteri si sono poi salutati sorridendo. Maurizio Mannoni, figlio del giornalista Ugo Mannoni, lavora da anni presso Rai 3. Nato il 13 aprile 1957 a La Spezia, è da sempre rimasto legato alla sua terra d’origine dove spesso si reca ancora in vacanza.

Lanciato da Sandro Curzi nella sua carriera di giornalista, si è distinto per aver condotto su Rai3 diversi programmi di approfondimento giornalistico. Tra questi citiamo Ultimo minuto (in onda per cinque edizioni dal 1993 al 1997), Primo Piano, Un giorno per sempre, Gt ragazzi.