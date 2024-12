Gli ascolti televisivi del 10 dicembre 2024 hanno messo in luce il successo di Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2, che ha ottenuto il record stagionale, tutto merito probabilmente delle aspettativa di ieri sera sugli ospiti top Teo Mammucari (che ha lasciato lo studio dopo appena 10 minuti) e la grande Tina Cipollari. Questo risultato posiziona il talk show tra i più apprezzati della serata, consolidando la sua reputazione come uno dei programmi di punta della rete.

La puntata, che ha ospitato oltre che a Teo Mammucari e Tina Cipollari, anche la splendida e simpaticissima Elena Sofia Ricci, ha confermato l’efficacia del format, caratterizzato da interviste dirette e a volte provocatorie. Le tematiche affrontate, insieme alla capacità della Fagnani di stimolare confessioni e racconti inediti, continuano ad attirare un pubblico variegato e fedele, che apprezza il mix di autenticità e spettacolarità del programma. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo e perché anche ieri sera, dopo lunedì con L’amica geniale, ha di nuovo vinto la Rai su Mediaset.





Nonostante la concorrenza serrata di “Libera” su Rai 1, che ha totalizzato 3.422.000 spettatori pari al 18.6% di share, e di programmi consolidati come “DiMartedì” su La7 (1.382.000 spettatori e l’8%), Belve ha dimostrato di avere un’identità ben definita e una forte presa sul pubblico, in particolare nella fascia di età giovane-adulta. Su Canale5 Top Gun: Maverick si ferma sotto i 2 milioni di spettatori con una media di 1.834.000 spettatori con uno share dell’11.1%.

Il colpo di scena arriva qui, su Rai 2, che di certo non è abituata a questi exploit. Alla fine della serata Belve intrattiene 1.817.000 spettatori pari al 10.6%. Si tratta di un vero e proprio ricordo stagionale per la grandissima Francesca Fagnani che va sopra ogni sua più rosea aspettativa per la sua penultima puntata. Tutto merito di Teo Mammucari, Tina Cipollari e non solo. Floris su La7, con il suo DiMartedì arriva a 1.382.000 spettatori e l’8%. Andiamo a vedere quindi il resto. Su Italia1 La banda dei Babbi Natale raggiunge 989.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 Amore Criminale sbanca con 896.000 spettatori e il 4.8%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca va sotto a Floris ma raggiunge 736.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Un Natale all’altezza segna 455.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Comedy Match raggiunge invece 292.000 spettatori (1.6%). Ma il dato che più di tutti lascia senza parole è quello raggiunto da Francesca Fagnani, è lei una delle conduttrici più talentuose del panorama televisivo italiano.

