La Rai corre ai ripari, dopo l’addio di Amadeus ecco il colpo che nessuno si aspettava. Dopo 20 anni l’azienda di viale Mazzini ha deciso di riportare uno dei conduttori che hanno fatto la storia recente della tv. Sul suo addio alla Rai, sui motivi cioè che lo avevano portato a scegliere l’avventura su Nove, Amadeus era stato chiaro. “Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi”.

“E senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile”, aveva dichiarato Amadeus mettendo a tacere ogni voce di liti. Ora, ad ogni modo, si apre una nuova stagione.





Il conduttore torna in Rai, il 14 maggio esordio per il suo show

Si perché la chiamata della Rai al conduttore arriva al momento giusto, sebbene fosse nell’aria de tempo. Mesi fa, durante il Festival della Tv di Dogliani, aveva dichiarato che avrebbe gradito un ritorno alla tv pubblica, proprio in un momento in cui prolificavano le defezioni dei principali volti del palinsesto televisivo. “La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti. Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci”.

E ancora: “Non so se in quello spazio o in un altro… Certo bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero, ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c’è la libertà e non c’è il pensiero”. Lui è Piero Chiambretti che da dal 14 maggio sarà protagonista in prima serata su Rai3 con ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’. Racconta La Stampa: “Quello che abbiamo in mente è fare servizio pubblico con leggerezza”.

“Lo avevamo anticipato da tempo e siamo soddisfatti di riaccogliere uno dei personaggi più istrionici e amati della televisione italiana – hanno dichiarato l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi. “Siamo certi – proseguono Ad e Dg – che Piero Chiambretti, grande conoscitore della televisione, saprà riprendere quel viaggio iniziato in Rai nel 1989 con la stessa ironia e quel suo essere mai scontato”.