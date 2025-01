Nella puntata del 20 gennaio 2025 del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, è stato annunciato il ripescaggio di alcuni ex concorrenti, tra cui Helena Prestes. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti sia all’interno della Casa che tra il pubblico. All’interno della Casa, la notizia del possibile rientro di Helena Prestes ha generato diverse reazioni. Alcuni concorrenti hanno accolto con entusiasmo la possibilità di rivedere Helena, riconoscendo il suo contributo alle dinamiche del gioco. Tuttavia, altri hanno manifestato preoccupazione.

In particolare, Lorenzo Spolverato ha espresso il suo disappunto, arrivando a considerare l’idea di abbandonare il programma qualora Helena dovesse rientrare. Lorenzo ha dichiarato di non voler assolutamente convivere nuovamente con la modella brasiliana, evidenziando tensioni pregresse tra i due. Fuori dalla Casa, il pubblico ha mostrato un forte sostegno per il ripescaggio di Helena Prestes. Dopo la sua eliminazione, i fan si sono mobilitati sui social media, ritenendo l’uscita della modella ingiusta e chiedendo a gran voce il suo ritorno nel programma.





L’appello è diventato virale, con sostenitori che hanno espresso il loro supporto non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Un esempio emblematico di questo sostegno globale è stato l’apparizione di un video a Times Square, New York, che promuoveva il ripescaggio di Helena, sottolineando l’ampiezza del movimento a suo favore. Il televoto ha confermato il forte sostegno del pubblico per Helena Prestes. Con oltre il 60% dei voti, Helena è stata la concorrente più votata per il rientro nella Casa, seguita da Jessica Morlacchi.

Questo risultato evidenzia l’affetto e l’apprezzamento del pubblico nei confronti di Helena, riconoscendo il suo impatto significativo sulle dinamiche del reality. Sembra evidente che il ripescaggio di Helena Prestes rappresenta un punto di svolta nel percorso del Grande Fratello 2025. Le reazioni contrastanti tra i concorrenti e il pubblico sottolineano l’influenza di Helena all’interno del gioco e l’interesse che suscita tra gli spettatori.

Ma poi in tanti stamattina fanno notare che la stessa è uscita con il 50% dei voti, ma è rientrata dalla finestra con il 61. I numeri, secondo tanti telespettatori non mentono ed è per questo che in molti continuano a pensare che in realtà Helena non sarebbe mai dovuta uscire da lì, se non per un errore.

