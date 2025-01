Nella serata del 20 gennaio si è registrato uno dei momenti più storici del Grande Fratello. C’è stato il ripescaggio di sei ex concorrenti che sono rientrati in gioco, parliamo esattamente di Helena, Jessica, Michael, Federica ed Eva. Solamente in 4 resteranno definitivamente e questa decisione sarà presa dal pubblico col televoto, il cui risultato sarà annunciato giovedì 23 gennaio.

Ma anche il giorno dopo si sta discutendo tanto del ripescaggio degli ex concorrenti e sembra essere spuntato fuori il motivo principale di questa scelta. Dai vertici di Mediaset sarebbe stata presa una decisione significativa, che coinvolgerebbe anche un’altra trasmissione.

Grande Fratello, perché c’è stato il ripescaggio di ex concorrenti: l’ipotesi del pubblico

Come sottolineato dal sito Biccy, questo ripescaggio degli ex concorrenti del Grande Fratello ha aumentato il numero dei gieffini, che saranno addirittura di più rispetto a quando è cominciato il reality, ovvero a settembre. Con l’ulteriore ingresso di Maria Teresa Ruta diventeranno 22, mentre ad inizio programma erano 20. E questo potrebbe voler dire solamente una cosa, stando al giudizio dei telespettatori.

Il GF potrebbe quindi essere allungato e non terminerebbe più a fine marzo bensì a maggio. E questo decreterebbe la cancellazione dell’Isola dei Famosi, che non andrebbe in onda. Infatti, alcuni utenti su X hanno scritto: “Stanno facendo rientrare 4 nuovi concorrenti perché è saltata l’Isola dei Famosi?”, “Metà degli ex concorrenti rientrano in casa. Cancellata l’Isola, Piersy si è trovato vuoto il palinsesto e perciò 12 mesi di Grande Fratello, intervallati da 3 settimane di Temptation Island”.

Stanno facendo rientrare 4 nuovi concorrenti perché è saltata L'#Isola dei Famosi? 😱😱😱 #grandefratello — GigiGx (@GigiGx) January 20, 2025

Metà degli EX CONCORRENTI rientrano in casa…. Praticamente siamo alla seconda settimana di settembre.

Cancellata l'Isola, PIERSY si è trovato vuoto il palinsesto e perciò 12 mesi di #grandefratello, intervallati da 3 settimane di #temptation per "arruolare" nuovi sfigati…. pic.twitter.com/UB0TKmHcrC — TUTTA COLPA DI CHANEL 💗💋 (@ColpadiChanel) January 21, 2025

Al momento annunci ufficiali sulla fine del Grande Fratello non ce ne sono, ma effettivamente i concorrenti sono ancora tantissimi ed immaginare un prolungamento del programma non è poi così difficile.