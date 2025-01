Fine puntata tormentata per Shaila e Lorenzo, che non hanno appreso per nulla bene la notizia data dal Grande Fratello. Infatti, è stata presa una decisione clamorosa e inaspettata che ha lasciato di stucco il pubblico ma anche tutti i gieffini. E al termine della diretta la coppia ha deciso di parlarne privatamente e senza fronzoli, manifestando tutta la loro insoddisfazione.

A far innervosire Shaila e Lorenzo è stato il ripescaggio di alcuni ex concorrenti, che dunque tornano in gioco al Grande Fratello. La Gatta ha iniziato così il suo discorso polemico: “Che gli ex concorrenti possano rientrare non la trovo una cosa bizzarra, mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirate possano avere l’opportunità di rientrare”.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo furiosi dopo la puntata: “Un’inc*** per noi”

Sempre nel post-puntata del Grande Fratello, Shaila ha nominato pure Jessica davanti a Lorenzo, anche se a farla innervosire è stato soprattutto il rientro di Helena: “E mi riferisco anche a Jessica. Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? Adesso pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è? Mi mettono in nomination o mi mettono in tugurio, boh. Mi sembra tutto un po’ curioso, c’è poi da mettere in conto che questi qua conoscono tutto ciò che è successo fuori, dalla A alla Z. Questo è un plus per loro. Per noi è un’inc*** soprattutto per chi ti è stato nemico”.

Poi è arrivata la provocazione di Shaila: “A questo punto dico ‘fatemi uscire pure a me un attimo a prendere un po’ di aria‘. Non è giusto”. Completamente d’accordo con la sua idea Lorenzo, che ha voluto aggiungere: “Certo, è un plus per loro, sono avvantaggiati e non è giusto”. Non si preannuncia semplice la nuova convivenza con gli ex gieffini, in particolare con Helena.

Sono ritornati al GF Helena, Jessica, Federica, Iago, Michael ed Eva ma solamente 4 di loro potranno essere nuovamente concorrenti a tutti gli effetti. Sarà il pubblico a decretarlo grazie al televoto.