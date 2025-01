Al Grande Fratello eliminazioni, ripescaggi, filmati inediti e anche una rivelazione inaspettata che può mettere nei guai un concorrente molto amato, ossia Luca Calvani. Ma ci sono voluti diversi minuti perché l’attore capisse il motivo della convocazione in confessionale da parte di Alfonso Signorini. Solo più tardi, dopo aver mostrato agli altri una clip, l’ha messo di fronte al fatto compiuto. Ma tutto è iniziato “grazie” a Pamela Petrarolo.

Lunedì 20 gennaio ecco il video di un ritrovamento sospetto fatto da Pamela: un pezzettino di cartone proveniente dalla scatola di un medicinale, su cui c’erano scritte a matita solo tre parole: “NO LETTO JESSICA”. Chiamata subito dagli autori ha spiegato di aver “notato il bigliettino capovolto dalla parte scritta. C’era scritto “No letto Jessica”, era proprio davanti l’armadio di Luca. Ho pensato che qualcuno da fuori ha voluto mandargli un messaggio per proteggerlo, però io ho un altro pensiero”.

GF, Luca al tappeto: smascherato da Pamela e Signorini

A quel punto Signorini svela che quel medicinale “era per un solo concorrente specifico: Il nostro medico l’ha prescritto per un concorrente che non è più nella casa del Grande Fratello, questa persona è Enzo Paolo Turchi”. E il coreografo ha vuotato subito il sacco, sempre lontano dagli occhi e dalle orecchie di Luca: “Ho saputo che sua figlia stava soffrendo moltissimo che sua figlia stava soffrendo tantissimo con un’altra donna e ho cercato di evitare questa situazione”.

“Non ho voluto dire della figlia perché non volevo farlo soffrire, ma gliel’ho nascosto nella giacca quando sono entrato. Non era per Luca, credetemi, l’ho fatto per il figlio”. Luca Calvani, rimasto all’oscuro di tutto, viene poi raggiunto da Signorini in collegamento che gli chiede spiegazioni: “Nel bigliettino c’era scritto No letto Jessica, tu ne sai niente Luca? Te lo richiedo una seconda volta, è sempre meglio essere sincero. Lo dico in tuo aiuto”.

A quel punto l’attore decide di dire tutta la verità: “Mi è stato passato da Enzo Paolo, ma ero già fuori dal letto di Jessica. Non ho detto nulla perché non riguardava solo me ma anche un’altra persona”. “Tu sai che non si possono ricevere informazioni dall’esterno e che nelle passate edizioni ci sono state squalifiche per questo”, la replica di Signorini per poi annunciargli un provvedimento.