Raffaella Fico è tra i vipponi del GF Vip 6 e, stando alle indiscrezioni sui cachet dei concorrenti, una dei più pagati. Nella Casa si è subito distinta per una “bugia”, ovvero spacciandosi per single, come rivelato da Alfonso Signorini a Casa Chi, perché da un mese e mezzo circa a è felicemente fidanzata con un uomo che è però sconosciuto al mondo dello spettacolo: si chiama Piero Neri.

“Un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese”, le parole del conduttore. “Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente”. Dunque si è saputo che Piero Neri ha 45 anni, è di Livorno ed è un imprenditore nonché l’erede di un’impresa mercantile. E nelle scorse settimane ha già sorpreso la sua Raffaella Fico al GF Vip 6.

Raffaella Fico, quanto costano i suoi bracciali

Ma Raffaella Fico si è anche subito distinta per i suoi look. Intanto quando qualche puntata fa ha cambiato drasticamente piega: capelli da ricci a liscissimi, con effetto bagnato. Sembrava quasi un’altra, tanto siamo abituati a vederla con la chioma mossa. E poi abiti e accessori di lusso. Venerdì scorso sfoggiava per esempio un paio di scarpe che rappresentano l’oggetto dei desideri delle appassionate di moda.





Nel dettaglio, al GF Vip 6 Raffaella Fico ha sfoggiato un paio di décolleté silver molto costosi. Riconosciuta l’iconica suola rossa? Già, quelle scarpe sono firmate Christian Louboutin, uno dei brand di scarpe più amati e preziosi al mondo. Sul sito ufficiale non è disponibile il modello identico ma delle varianti simili costano 645 euro. Ma avete fatto caso ai bracciali che porta quasi sempre al polso? Sono di Cartier, ci ricordano subito Elisabetta Gregoraci e il loro valore è altissimo.

Il primo è il classico Love Bracelet, per la precisione il classico modello in oro giallo 18 carati che sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 6.900 euro. Il secondo bracciale con cui Raffaella Fico completa i suoi look è invece il Just un clou in oro giallo, cioè il bracciale di Cartier a forma di chiodo. Il prezzo? Ben 7.450 euro. Insomma, al polso porta una vera fortuna.