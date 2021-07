La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto tutta l’Italia nella giornata di lunedì 5 luglio. La programmazione di Rai e Mediaset è stata immediatamente variata per lasciare spazio a ricordi dell’icona della musica e della televisione. Per quanto riguarda invece i tanti amici e colleghi, sono stati innumerevoli i messaggi di dolore inviati dai personaggi famosi: da Cristiano Malgioglio a Laura Pausini, da Paolo Bonolis ad Ermal Meta, Simona Ventura e Mara Venier fino ad arrivare a Barbara D’Urso e Maria De Filippi.

Il primo a comunicare la tristissima notizia era stato il suo compagno di vita Sergio Japino, il quale non ha fornito molti dettagli sulle cause del decesso, parlando comunque di una malattia in generale. Poi alcune indiscrezioni hanno riferito che la donna sarebbe stata affetta da un devastante tumore al polmone, che non le avrebbe lasciato scampo. Ma ha preferito vivere il tutto con la massima riservatezza. Ora però è esplosa una vera e propria bufera per un post scritto da un attore.

Come vi abbiamo detto poco fa, sono stati tantissimi i vip che l’hanno omaggiata nel migliore dei modi. Ma polemiche sono esplose a causa di questo messaggio di un noto attore italiano: “Addio Raffa, ti ho conosciuta da bambino. Lavoravi con mio padre e ci fu un piccolo scandalo in quel periodo. Su Novella 2000 furono pubblicate delle foto in cui camminavate insieme, di notte, nei viali di Villa Borghese a Roma. Mio padre mi ha sempre detto che fu solamente una montatura giornalistica”.





A scrivere questo messaggio è stato Maurizio Casagrande, che ha aggiunto ancora: “Sei stata la più grande showgirl italiana, quando essere una showgirl significava saper fare tutto e non niente come oggi. Con te se ne va un pezzo importantissimo della storia di quella che fu la grande Rai. Sono tristissimo per la tua scomparsa e, dentro di me, sapendo di fare un torto a mia madre, mi auguro che mio padre non mi abbia detto tutta la verità su quella passeggiata”, ha concluso l’attore.

Ed ecco arrivare la critica da parte degli utenti: “Commento di cattivo gusto. Sei fuori luogo e pecchi pacchianeria”, “Te lo potevi risparmiare questo post. Non interessa a noi cosa ha fatto o non ha fatto tuo padre, è stato inopportuno il tuo messaggio”, “Se stavi zitto forse era meglio, hai fatto un torto a tua madre e cosa si fa ormai per la notorietà. Potevi fare bella figura se rimanevi in silenzio”.