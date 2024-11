Grande Fratello, brutte notizie per due dei principali protagonisti. Sono ore di tensione nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza del motivo della denuncia ai danni di Yulia: la gieffina avrebbe sfregiato con un bicchiere il volto del suo ex fidanzato.

Sicuramente stasera, martedì 26 novembre, il conduttore affronterà l’argomento. Un’altra questione è quella che riguarda Helena Prestes. Molti concorrenti, a partire da Shaila Gatta, sembrano averne le scatole piene degli atteggiamenti della modella brasiliana. In una recente chiacchierata in sauna le considerazioni sono andate tutte nella stessa direzione: basta giustificare Helena per il passato difficile.

Pubblico contro Lorenzo e Shaila: cosa si è scoperto

A poche ore dalla nuova puntata, in onda su Canale 5 alle 21:20 circa, il pubblico sta già dando le prime indicazioni sulle intenzioni di voto. Nella serata i telespettatori dovranno scegliere due gieffini a cui dare l’immunità tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Luca Calvani, Helena Prestes, Amanda Lecciso e Stefano Tediosi.

Ebbene, un po’ a sorpresa, secondo il sondaggio lanciato su “Forum Free Grande Fratello”, (dati aggiornati al 26 novembre alle 11:55 su 1171 partecipanti), la coppia Shaila-Lorenzo ne esce con le ossa rotte. Al primo posto del sondaggio c’è ancora una volta Helena Prestes, con un poderoso 39% di voti. Subito dietro al secondo posto ecco Luca Calvani che ha conquistato il 24% delle preferenze del pubblico.

Non bene Lorenzo e Shaila. Il primo arriva al 15%, la seconda al 9%. Se non è una bocciatura poco ci manca. Che i telespettatori si siano stufati di quella che è la prima coppia del GF 2024? In ogni caso c’è chi fa peggio: Stefano Tediosi è fermo al 6,75%, mentre Amanda arriva solo al 5%. Nel frattempo per Alfonso Signorini arriva un’altra brutta notizia: la puntata di sabato sera è stata vista da 1,8 milioni di persone, dato tra i più bassi di sempre.

