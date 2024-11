Grande Fratello, Shaila Gatta contro Helena Prestes. Forse era soltanto questione di tempo. Alla fine l’ex velina di Striscia La Notizia ha attaccato frontalmente la modella brasiliana lanciando accuse specifiche. Mentre è arrivata da poco la notizia che Yulia è stata denunciata dall’ex, adesso sembra che la situazione stia precipitando per Helena Prestes. La modella è diventata il bersaglio di diversi concorrenti.

Pochi giorni fa Lorenzo Spolverato ha attaccato la modella dopo che questa aveva avuto una discussione con Shaila Gatta. Il 28enne milanese ha accusato Helena di inventarsi cose non vere: “Perché ieri hai detto che non sono stato vero? Tu sei falsa perché vuoi farmi litigare con Shaila“. E proprio nelle ultime ore è arrivata anche la sferzata di Shaila, sempre nei confronti di Helena.

Leggi anche: “Entra lei per salvare il programma”. Grande Fratello, la svolta nella mente di Alfonso Signorini





Shaila contro Helena: “Basta giustificarla”

Non solo Javier Martinez sembra aver voltato le spalle a Helena Prestes dichiarando di non volere una storia con lei. Anche gli altri inquilini sembrano essere stufi del comportamento della modella brasiliana. Recentemente Helena ha rifiutato il cibo preparato da Shaila scatenando la rabbia degli altri concorrenti e di parte del pubblico. E sono fioccate le nomination.

Helena ha chiesto scusa per il gesto, ma Shaila sembra non sopportarla più. Nelle ultime ore l’ex velina è sbottata: “Lei è una persona inaffidabile“, ha detto la ballerina mentre stava chiacchierando con gli altri in sauna. Poi ha proseguito: “Basta giustificarla perché è fragile e ha un passato difficile, qui tutti abbiamo sofferto”. Le sue parole hanno spinto anche gli altri a ‘lasciarsi andare’.

Per Helena non conta il passato invece per Lorenzo è un alibi … Shaila sei la più falsa cattiva concorrente chi ci sia mai stata nalla casa del gf — nana da giardino (@Cioff5481Pio) November 25, 2024

Tommaso ha dato apertamente ragione a Shaila. Tuttavia il giovane ha precisato che andrebbe mai contro Helena perché tanto non ascolterebbe i consigli e le critiche di nessuno. A questo punto è intervenuto anche Giglio che ha chiesto polemicamente: “Io non posso andarle contro solo perché è un tornado? Tutti pensate che lei è esagerata ma nessuno glielo dice”. Molti telespettatori, tuttavia, continuano a stare dalla sua parte: “Questo ci fa votare ancora di più per lei”, “Che pagliacci”, “Io spero che sarà la preferita, così tutti staranno zitti”, “Vergognosi” e “C’è un accanimento che non capisco”.

“Perché è stata denunciata”. Grande Fratello, guai per Yulia Bruschi: spunta il motivo