Terremoto nella casa del Grande Fratello. Dopo alcune voci già uscite fuori giorni fa per bocca dell’esperto di gossip ed ex gieffino Biagio D’Anelli, adesso è stato confermato che Yulia sarebbe stata denunciata. E le accuse nei suoi confronti sono pesantissime e rischiano di mettere a repentaglio la sua esperienza. Ci sono state conferme proprio da chi avrebbe deciso di portarla in tribunale.

Non sappiamo se già nella puntata in diretta di martedì 26 novembre Alfonso Signorini ne parlerà direttamente con lei, ma sicuramente prima o poi emergerà tutto nella casa del Grande Fratello. Yulia sarebbe stata denunciata e il motivo è molto grave. Se tutto dovesse essere certificato, lei potrebbe avere bisogno di contattare un avvocato.

Leggi anche: “Entra lei per salvare il programma”. Grande Fratello, la svolta nella mente di Alfonso Signorini





Grande Fratello, Yulia sarebbe stata denunciata: il motivo

D’Anelli aveva spiegato le ragioni della presunta decisione contro Yulia del Grande Fratello. Lei sarebbe stata denunciata dall’ex per qualcosa di serio: “Situazione schifosa e vergognosa, pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno. Quando uscirà avrà a che fare con la giustizia, avrà tantissime rotture perché dovrà spiegare tante cose”.

A confermare tutto sarebbe stato ora proprio l’ex partner Simone al settimanale Nuovo Tv del direttore Riccardo Signoretti, che ha scritto: “Clamoroso al Grande Fratello! Yulia Bruschi è stata denunciata dall’ex compagno Simone Costa. In esclusiva a Nuovo Tv l’uomo mostra la cicatrice sul viso, segno della ferita che a quanto sostiene gli è stata procurata dall gieffina prima che lei entrasse nella casa”.

Non a caso nel numero in edicola è stato proprio riportato un virgolettato di Simone: “Prima di entrare al GF lei mi ha sfregiato il viso”. E i segni sono ancora visibili. Vedremo come reagirà Yulia di fronte a queste accuse durissime.