Quella di stasera, 26 novembre, sarà una puntata a tinte fortissime per il Grande Fratello. Le anticipazioni rivelano che ne vedremo davvero delle belle. Una coppia in particolare, si separerà per sempre. Sabato scorso era stato costretto ad abbandonare la Casa, Clayton. Il suo addio aveva sollevato polemiche a non finire. Secondo la gran parte del pubblico, infatti, Lorenzo Spolverato avrebbe meritato molto di più l’eliminazione.

L’alto numero di voti raccolti, tuttavia, avevano fatto pensare che ci fosse qualcosa nel televoto che non andava secondo i programmi. “Incredibile, Lorenzo primo al televoto col 37% ha battuto anche Jessica. Clayton nei sondaggi aveva più voti di Lorenzo e arriva ultimo. Come al solito decidono loro, è inutile votare”.





Grande Fratello, le strade di Pamela e Ilaria si dividono per sempre

“Non si capisce la discrepanza fra quello che si legge sui social e le percentuali del GF, addirittura Lorenzo è primo col 37%”. Oggi arriverà un altro brutto colpo per i fan del programma. Sabato scorso alcune coppie sono state separate e avranno la possibilità di riunirsi vincendo delle sfide, mentre quella formata da Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi sarà divisa definitivamente: d’ora in poi le Non è la Rai gareggeranno singolarmente.

Le Non è la Rai erano partite come un terzetto. A fine ottobre Eleonora Cecere aveva deciso di salutare tutti: “La mia famiglia è molto più importante di tutto quello che c’è qui. Le mie bambine sono le mie bambine, non posso non tornare da loro”, aveva detto al momento dell’abbandono. Decisiva nella sua scelta la lettera invitata dal marito.

In cui diceva: “Sento di essere stato un buon padre e di aver fatto il possibile in questi giorni, anche di più, ma ci manchi troppo. Non sai neanche quanto. Ho lottato contro me stesso per scriverti queste parole ma mi manchi troppo. Non avrei mai voluto interrompere questo tuo sogno, ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te. Io da solo non ce la faccio”.