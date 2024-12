Il giudizio di Alessandra Celentano su Shaila Gatta. Come tutti sanno oggi l’ex velina di Striscia La Notizia è una delle protagoniste del Grande Fratello. La sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato fa discutere anche alla luce dell’intervento di mamma Luisa, che non approva la relazione. La donna si è spinta al punto da riportare la voce, venuta fuori in quel di Milano, che il modello sarebbe gay.

Questo atteggiamento ha provocato la reazione di Shaila che ha sempre messo in primo piano la sua indipendenza e la sua autonomia. In ogni caso, forse non tutti sanno che Shaila Gatta è stata una concorrente di Amici 14. Stiamo parlando di diversi anni fa e di acqua sotto i ponti, come si suol dire, ne è passata parecchia. Ma le parole di Alessandra Celentano proprio sulla ballerina colpiscono ancora oggi.

Alessandra Celentano e il giudizio impietoso su Shaila Gatta

Il web non perdona e, come spesso succede, riporta a galla situazioni o dichiarazioni che i diretti interessati probabilmente preferirebbero lasciare nel buio delle cose dimenticate. In questo caso, invece, ecco tornare a galla le parole, durissime, che Alessandra Celentano pronunciò quando fu chiamata a giudicare l’allora allieva di Amici Shaila Gatta.

L’insegnante, spesso caustica nei giudizi, su davvero severa nei confronti di Shaila Gatta. La sua fu una stroncatura senza margini di ripresa: “Non sei una ballerina, puoi solo fare la velina, muovere il cu**, toccarti i capelli e fare ammiccamenti”. Dichiarazioni nette, non c’è che dire. Ma, guarda un po’ il caso, furono anche profetiche.

Di lì a un paio d’anni, infatti, Shaila Gatta approdò proprio a Striscia La Notizia come velina. E ci è rimasta parecchio, fino al 2022. Insomma, Alessandra Celentano sarà stata anche dura, ma ci ha preso. O no?

