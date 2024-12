Grande Fratello, le parole di Lorenzo Spolverato sulla mamma di Shaila Gatta. Nell’ultima puntata del reality di Canale 5 ha fatto molto discutere l’intervento della donna nei confronti proprio del gieffino. La signora Luisa non solo è fortemente contraria alla storia della figlia con il modello, ma prima di uscire dalla Casa ha sussurrato qualcosa di pesante all’orecchio di Shaila.

La donna avrebbe detto alla figlia: “È una brutta persona. Lui è gay! Chi lo dice? Tutti Shaila, tutti. Shaila non dire nulla, non ti ho detto niente”. Luisa ha detto che Shaila si sarebbe vergognata nel rivedersi in tv da casa sua e l’ha invitata a stare attenta a Lorenzo, un gran “giocatore”. L’ex velina di Striscia ha reagito malissimo: “Questa è venuta e mi ha bastonata. E poi io non mi devo vergognare di nulla”. Ora a parlare è Lorenzo Spolverato.

Lorenzo Spolverato e le parole rivolte alla mamma di Shaila

Dopo l’intervento della mamma di Shaila, Jessica Morlacchi ha punzecchiato Lorenzo: “Qua dentro la maschera cade. Più prima che poi, quanto vuoi resistere? È un discorso che ci sta tutto, quello che ha detto su di te è il discorso di una mamma”. Il modello, però, continua per la sua strada e non cade nella trappola: “Il mio obiettivo è farla ricredere. Voglio farle capire che amo davvero sua figlia“.

Subito dopo, tuttavia, ha aggiunto: “Se mi dicono che sono un ottimo giocatore cosa dico, no? Sarei incoerente. Io lo intendo come sai stare qui, sai che c’è la puntata lunedì, sai che molte cose vengono dette per la puntata, sei consapevole di molte cose. Prima o poi la maschera cade. Tu dici che uno dopo tre o quattro mesi riesce ancora a tenere la maschera? Ma come fai?”.

“Shaila – dice ancora Lorenzo – è stata lontana degli anni, si è persa la mamma, io lei la capisco bene, poi può essere che abbia visto la litigata con Helena… il mio obiettivo fuori da qui è costruire un po’ il tutto e far ricredere un po’ la mamma, dire io sono qui e amo sua figlia. Fuori da qui nella vita fai così, per noi è stato strano esserci persi in quella roba in cui io stavo solo con lei e lei solo con me e allora ho detto “recuperiamoci un attimo”, adesso stiamo con gli altri e ci ritroviamo a letto la sera è ci raccontiamo la giornata. Io sono il primo che vuole vederla parlare, organizzare le cose con uomini, donne”.

