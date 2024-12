“Adesso parlo io”. Grande Fratello, Yulia esce per la denuncia: le prime parole sulla vicenda: “La verità”. Yulia Bruschi, concorrente del Grande Fratello 2024, ha abbandonato definitivamente la Casa dopo una serie di eventi drammatici legati alla denuncia del suo ex fidanzato, Simone Costa. La situazione è emersa durante la diretta del 9 dicembre, quando il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’uscita della concorrente, spiegando che la decisione era stata presa in seguito a un’accusa di aggressione. L’episodio incriminato risale all’11 settembre, poco prima che Yulia entrasse nel reality.

>> “Ma sì, l’ha detto!”. Grande Fratello, Beatrice Luzzi spoilera il nome del nuovo concorrente

Durante una cena di compleanno organizzata da Simone nel suo ristorante, tra i due è scoppiata una lite. Simone ha raccontato che Yulia si stava innervosendo per il suo imminente ingresso nella Casa e, dopo un confronto acceso, le ha tolto una sigaretta di bocca e le ha dato una leggera spinta. In risposta, Yulia avrebbe lanciato un bicchiere contro di lui, colpendolo sul viso e provocandogli una ferita grave allo zigomo. Simone ha descritto la scena come drammatica, affermando di essere rimasto in una “pozza di sangue” e di aver perso molto sangue, tanto da dover essere trasportato d’urgenza al pronto soccorso.





Grande Fratello, Yulia esce per la denuncia: le prime parole

Simone Costa ha sporto denuncia il giorno successivo all’incidente, il 12 settembre, e ha rivelato che il Grande Fratello era già a conoscenza della situazione. La produzione del programma ha quindi ritenuto opportuno gestire la situazione con cautela. Durante la puntata del 9 dicembre, Signorini ha confermato che Yulia aveva deciso di lasciare la Casa per permetterle di affrontare legalmente le accuse mosse contro di lei. Ha anche comunicato che non sarebbe stato possibile discutere i dettagli dell’accaduto in diretta a causa della natura legale della questione.

La produzione di Grande Fratello, Mediaset, Alfonso Signorini e la stessa Yulia hanno deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la sua permanenza nella Casa. Per questa ragione Yulia lascia da questo momento la Casa del Grande… pic.twitter.com/n9MDIHHDwO — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 9, 2024

A caldo Yulia ha detto: “Vorrei solo specificare che quello che è stato riportato negli articoli è la versione di Simone. Sono una ragazza corretta e avrò maniera di dire la mia verità, che non combacia con quella. Purtroppo non posso parlare qui, non è la sede opportuna. E basta, si interrompe questo percorso, ma non di certo il mio sogno. Adesso è giusto che io possa organizzare la mia difesa. La verità è molto diversa da quella, tu Giglio cerca di essere forte e pensa solo alle cose importanti e tieni duro”.

E ancora: “Io ti auguro di realizzare ogni tuo sogno. Ti amo tantissimo“. E dopo essere uscita, solo di recente, sui social ha scritto: “Due cuori che battono allo stesso ritmo! E io sono qui che ti aspetto“. Insomma, Yulia non ha nessuna intenzione di farsi sopraffare dalla denuncia del suo ex e andare avanti per la sua strada con Giglio. Chissà come andrà a finire questa situazione, di certo non sarà facile per lei.

Leggi anche: “Sì, mi piace”. Grande Fratello, è scattata la scintilla tra i due neo concorrenti