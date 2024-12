Durante la punta di oggi di Pomeriggio Cinque a Beatrice Luzzi è scappata una parola di troppo. Pare, infatti, che l’opinionista abbia spoilerato in maniera definitiva il nome della prossima persona che varcherà la porta rossa del Grande Fratello. Un nome che era nell’aria ma che, fino ad ora, non aveva avuto conferma da parte degli addetti ai lavori. Un nome in grado di portare novità, e soprattutto numeri, all’interno della Casa. La tecnica adottata da Signorini, del resto, sembra funzionare.

>> “Ah, quindi è così?”. Colpo di scena al Grande Fratello, Tommaso scopre tutto in diretta

Da quando il cast è stato rivoluzionato con l’ingresso di tanti altri concorrenti, sembra che il programma abbia ripreso brio. I dati auditel, in questo senso, sembrano confortanti. Contrariamente a quanto pronosticato, la puntata di lunedì ha raccolto ottimi ascolti.





Grande Fratello, Beatrice Luzzi anticipa il nome di una nuova concorrente?

Dopo mesi il Grande Fratello è tornato a vincere la gara di ascolti della serata battendo l’ultima puntata de L’amica geniale andata in onda su Rai Uno. Alfonso Signorini, crollato nelle scorse settimane, ha portato a casa un buon 18.79%, con 2.382.000 spettatori incollati alla televisione. Una boccata d’aria fresca per il programma Mediaset, tornato in onda il lunedì dopo la chiusura anticipata de La Talpa e i pessimi ascolti delle scorse settimane.

E meglio potrebbe andare con l’ingresso di Stefania Orlando, l’ingresso del quale sembra testimoniato anche da Beatrice Luzzi. Ospite di Pomeriggio 5, Stefania ha avuto un botta e risposta con Beatrice che ha aggiunto: “Vabbè, rispetto a quello che mi dice di solito, mi è andata più che bene. Chissà perché è così buona con me in questo periodo. Vabbè, comunque”.

#GrandeFratello, Beatrice Luzzi: "Chissà perché Stefania Orlando in questo periodo è così buona con me…"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/qSQhosQrNN — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 11, 2024

L’ingresso di Stefania Orlando potrebbe essere sempre più vicino. E insieme a lei potrebbe entrare anche un’altra big, l’attrice Eva Grimaldi, anche lei passata negli anni scorsi per il Grande Fratello vip.