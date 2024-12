Dentro la casa del Grande Fratello potrebbe presto nascere una nuova coppia. Due delle new entry sembrano essere molto vicine. Una notizia che filtra proprio nel giorno in cui Helena si è dichiarata a Javier ricevendo, un cambio, un fragoroso due di picche. A Maria Vittoria, infatti, il pallavolista argentino ha confessato di avere avuto una debolezza solo nei confronti di Shaila. “Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi”.

“Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”, ha confessato Javier.





Grande Fratello, Emanuele confessa di essere interessato a Chiara

Chi lo sa che Emanuele non avrà più fortuna con Chiara. Del suo interesse per la ragazza si sono accorti tutti e oggi, Lorenzo e Stefano hanno chiesto lumi: “Ti piace Chiara?”, hanno detto. “Un pochino” risponde il fisioterapista con un sorriso imbarazzato, mentre i due amici lo punzecchiano con commenti ironici. “Dì la verità: esteticamente ti piace? E mentalmente?” insiste Lorenzo.

Emanuele risponde con due “sì” alle domande incalzanti dell’amico, aggiungendo: “Io la chiamo Elsa, la regina di ghiaccio” trovandosi d’accordo con Lorenzo sul fatto che Chiara sembri avere difficoltà a lasciarsi andare. Problema che però sembra superabile. Anche Chiara era stata piuttosto netta.

“Sei la persona in cui mi rivedo di più, sei quella più vicina a me per modo di pensare, siamo molto simili. Gli altri sono un po’ teatrali, tu sei molto rispettoso, un po’ cauto, io anche. Di ragazze non mi ci vedo in nessuna, fa strano perché nella vita reale non frequenti persone che sono così diverse da te”, gli aveva confidato.