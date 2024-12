Non ha mai avuto vita facile Shaila Gatta al Grande Fratello da quando è uscita allo scoperto con Lorenzo Spolverato ma di certo non si aspettava di essere attaccata anche da sua madre. Doveva essere una bella sorpresa ma invece l’incontro ha lasciato strascichi pesanti sulla concorrente e sul suo rapporto con il modello. Riavvolgiamo il nastro a lunedì 9 dicembre, quando la signora si è presentata nella casa.

Mamma Luisa ha duramente rimproverato Shaila per il suo comportamento, arrivando a dirle che si sarebbe vergognata nel rivedersi in tv da casa sua. Le ha ricordato di stare attenta a Lorenzo, un gran “giocatore”, e messo in discussione la credibilità dello stesso Lorenzo, tanto da rifiutarsi di incontrarlo dal vivo anche se poi è stata convinta da Alfonso Signorini.

GF, Shaila furiosa dopo la puntata. E anche Lorenzo

Non solo Shaila. Anche Lorenzo c’è rimasto male perché, al momento dei saluti, la mamma avrebbe avanzato sospetti sull’omosessualità del modello. Tutto questo ha portato a un duro sfogo nella notte della ballerina, che è parsa furiosa nei confronti della madre dopo quelle frasi forti sul suo conto e sulla sua storia.

Così, tra le lacrime ma anche con rabbia, ha svelato che ci sono state diverse cose nel corso della sua carriera che non ha mai svelato alla famiglia per proteggerli: “Sapesse quante cose mi sono vista da sola, cose di cui mi sarei dovuta veramente vergognare”, ha sbottato nella notte proprio con Lorenzo che, dal canto suo, era ancora incredulo per quelle frasi bisbigliate all’orecchio.

L'ennesima dimostrazione d'amore di questa donna per Lorenzo L'ennesima dimostrazione di lottare per i propi sentimenti contro tutti #shailenzo pic.twitter.com/54E8ReVKQa — Asia Gigante (@AsiaGigant44184) December 10, 2024

Questa è la figlia della madre che per voi ha madrato.Quando a 16 anni è andata via di casa mamma Luisa che madra si è preoccupata cosa stesse vivendo la figlia ?Ora è andata a distruggerla altro che aiutarla … #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/kHQsh9Ozb4 — accentievirgoleacaso (@accentievirgole) December 10, 2024

Queste: “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti Shaila, tutti. Shaila non dire nulla, non ti ho detto niente”. E lui, sempre dopo la puntata: “Sono incuriosito dall’ultima cosa che ti ha detto – ha detto ancora scioccato alla ballerina -. Cosa voleva intendere? Mi piacerebbe capire cosa…”. Quindi non ha nascosto la sua amarezza, aggiungendo che la madre di Shaila ha fatto delle accuse molto forti senza tener conto del contesto televisivo.