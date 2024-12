Un vero e proprio caos si sarebbe verificato durante la puntata del Grande Fratello. Il pubblico non ha saputo nulla fino a qualche ora fa, quando l’influencer Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che le è giunta. Infatti, ci sarebbe stato un grosso litigio che coinvolgerebbe due concorrenti del programma, sebbene loro non siano stati i diretti protagonisti.

La tensione ormai è alle stelle al Grande Fratello e le ripercussioni ci sarebbero anche al di fuori del reality show di Canale 5, a causa di questo litigio. Una situazione che va ovviamente monitorata, dato che potrebbero esserci ancora degli strascichi. Andiamo a vedere insieme cosa è stato riferito sul profilo dell’esperta di gossip e tv.

Grande Fratello, ci sarebbe stato un pesante litigio fuori dalla casa

Secondo quanto riferito dalla Marzano, all’esterno del Grande Fratello il litigio avrebbe avuto come protagoniste due famiglie di altrettanti concorrenti. Gli animi si sarebbero surriscaldati e non sarebbero mancate anche parole grosse. Uno scontro vero e proprio che ovviamente nessuno poteva aspettarsi alla vigilia della puntata in diretta.

Questo il messaggio integrale ricevuto da Deianira Marzano: “Deia, fuori dagli studi c’è stato un litigio tra i parenti di Alfonso e Federica. Si sono presi a male parole e la situazione è degenerata parecchio”. L’influencer non ha però potuto confermare ufficialmente l’indiscrezione: “Da verificare…”.

Federica è stata eliminata nel corso della puntata perché la meno votata dal pubblico. La sua esperienza si è quindi conclusa, mentre quella di Alfonso continua.