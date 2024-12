Nella puntata in diretta del 9 dicembre del Grande Fratello Beatrice Luzzi è stata decisamente dura nei confronti di Helena. La tensione si è tagliata a fette sia in casa che in studio, infatti le parole dell’opinionista sono state molto precise e ci hanno subito fatto comprendere quanto l’ex gieffina sia insoddisfatta dall’operato nel reality dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Ma è stata proprio la donna a subire delle conseguenze.

Infatti, durante il Grande Fratello Beatrice Luzzi è intervenuta a gamba tesa su Helena. Anche Cesara Buonamici non è stata dolcissima con la Prestes, ma certamente l’attrice è parsa molto più determinata nel suo implacabile giudizio. Andiamo a vedere insieme cosa ha voluto dirle.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Helena: pubblico inviperito con l’opinionista

Beatrice Luzzi ha attaccato così la concorrente del Grande Fratello: “Helena ha perso di credibilità perché non si può stare tre mesi nello stesso punto“. Ma l’opinionista del programma di Canale 5 ha preso subito posizione sui social, scagliandosi pesantemente contro la collega di Cesara Buonamici e prendendo dunque le parti della gieffina.

Una delle prime reazioni sul social network X è stata questa: “Beatrice, l’unica che ha perso credibilità da quando ti sei seduta su quella poltrona sei proprio te”. E ancora c’è chi ha voluto aggiungere: “Delusione della puntata? Beatrice che la pensa come Cesara. Non serve aggiungere altro, una vera delusione e un vero schifo. Beatrice out, penosa”.

Giudizio che possiamo accettare da chi nella casa del #grandefratello non ci è mai stata,non da Beatrice Luzzi,che ha vissuto l’amore e la delusione(come Helena)continuando x 6mesi a star dietro ad un ragazzo che l’ha trattata a pesci in faccia supportato dal branco contro di lei pic.twitter.com/mVDL687fOQ — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 10, 2024

Delusione della Puntata?

Beatrice che la pensa come Cesara …..

Non serve aggiungere altro una vera delusione un vero schifo

Beatrice out.

Penosa. #grandefratello pic.twitter.com/a4SksjaYI8 — lu 63 (@luc266_) December 9, 2024

E contro Bea è apparso anche questo commento: “Se Beatrice e Cesara sono contro Helena e a favore di Shaila e Lorenzo allora vuol dire che siamo dalla parte giusta”. Ma c’è di più perché il sito Leggo ha sottolineato che, dopo la puntata la Luzzi avrebbe perso circa un migliaio di follower su Instagram, passando da 206mila a 205mila. Una possibile conseguenza di quanto affermato in diretta.