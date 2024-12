Importantissima notizia sul Grande Fratello. Nella serata del 19 dicembre è andata in onda la nuova puntata in diretta, che ha causato l’eliminazione di Federica e l’abbandono di Yulia, ma fuori dalla casa si è scoperta un’informazione preziosa sul futuro del programma. E per i telespettatori si tratta di una novità sensazionale che ha lasciato tutti sorpresi e allo stesso tempo felici.

Infatti, tra non molto ci sarà una grossa variazione per il Grande Fratello. Possiamo subito anticiparvi che la novità riguarda la programmazione della trasmissione di Alfonso Signorini. Il conduttore ha appreso di una decisione presa direttamente da Mediaset, che stravolgerà tutto. Andiamo a vedere insieme cosa dobbiamo aspettarci tra qualche settimana.

Grande Fratello, novità sulla programmazione: cosa sta per cambiare

In questo periodo, dopo la breve parentesi dell’appuntamento serale del sabato, il Grande Fratello sta andando in onda solamente il lunedì. Ma la novità è praticamente dietro l’angolo, infatti a gennaio ci sarà il cosiddetto raddoppio settimanale, quindi vedremo le dinamiche dei concorrenti anche in un altro giorno.

Il sito Lanostratv ha scritto che, stando al listino di Publitalia 80, il GF avrà due puntate settimanali a gennaio. Oltre al lunedì, Signorini e company saranno protagonisti anche il venerdì sera. Il reality show sfiderà Dalla strada al palco, la trasmissione condotta da Nek su Rai 1. Poi il mese successivo ci saranno nuovamente dei cambiamenti sulla programmazione.

Poi a febbraio il Grande Fratello non ci sarà il venerdì, visto che in serata su Canale 5 sarà trasmessa la serie televisiva Le onde del passato con Anna Valle, Irene Ferri e Giorgio Marchesi.