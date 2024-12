Il momento più doloroso del Grande Fratello è arrivato nel cuore della puntata in diretta. C’è chi è stato eliminato definitivamente dalla casa più spiata d’Italia, generando un dispiacere enorme per i suoi fan. La comunicazione di Alfonso Signorini è stata improvvisa e inaspettata e per questa concorrente non c’è stato niente da fare, se non accettare il verdetto.

Il Grande Fratello ha perso un altro pezzo importante della sua scacchiera. L’eliminato della puntata numero 17 ha lasciato in molti con l’amaro in bocca. Mentre c’è chi ha festeggiato la permanenza in casa di altri concorrenti, che sono riusciti a cavarsela conquistando il consenso di larga parte del pubblico.

Leggi anche: “E brava Helena”. Grande Fratello, Lorenzo ‘sistemato’ così: la brasiliana sempre più convincente





Grande Fratello, chi è stato eliminato: la comunicazione di Signorini

In nomination erano finiti quattro concorrenti del Grande Fratello. Tre si sono salvati e uno ovviamente è stato eliminato. A sfidarsi erano Amanda, Federica, Luca e Stefano. Calvani è stato il primo ad aver avuto la meglio sui coinquilini ed è stata subito confermata la sua permanenza nel reality show. Poi la situazione è entrata nel vivo e ha creato molta suspense.

La seconda gieffina ad apprendere di essere rimasta nella casa è stata Amanda. E infine, nella sfida a due conclusiva, è stato annunciato che Federica è stata eliminata dal programma. Buone notizie invece per Stefano, che continuerà il suo percorso. Le percentuali emerse subito dopo il verdetto del pubblico sono state implacabili.

Luca è stato il più apprezzato dai telespettatori del GF col 32% delle preferenze, mentre Stefano si è fermato al 27%. Amanda ha ottenuto il 26% e infine Federica è stata la meno votata con appena il 15% dei voti.