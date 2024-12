Grande Fratello, Helena Prestes vuota il sacco su Lorenzo Spolverato. Fin dai primi giorni dello show i due modelli hanno mostrato una certa chimica e qualcuno pensava già alla prima storia d’amore della Casa. Tuttavia i due, soprattutto lui, non sono mai andati oltre un genuino interesse e così tutto è scemato. Poi le dinamiche tra i due sono diventate altre.

Ci sono stati scontri, poi è uscito fuori il famoso ‘segreto’ tra i due. Per diversi giorni non si è parlato d’altro, poi Helena ha deciso di svelare tutto. La modella ha rivelato che aveva scritto a Lorenzo su Instagram e si erano poi scambiati diversi messaggi prima della loro esperienza nel GF. Cosa vietata dal regolamento. Tuttavia adesso la stessa Helena ha fatto un’altra rivelazione bella ‘pesante’…

Helena è chiara con Lorenzo e il pubblico vola: “Brava”

In un aperto confronto all’interno del tugurio Helena Prestes e Lorenzo Spolverato hanno fatto chiarezza sul loro rapporto. Il modello ha chiesto alla coinquilina come avesse fatto a scambiarlo per Javier Martinez: “Pensavi veramente che fossi lui? Come è possibile?”. E lei ha risposto: “C’erano tante persone, ti ho toccato e poi ho capito che eri tu. Non mischiare le cose, io ti voglio bene“.

“Se dovessi scegliere le persone da portare come me fino a febbraio – ha continuato Helena – direi anche te perché ricordo le cose belle”. Poi è arrivata la stoccata. Lorenzo le ha domandato: “Quindi non c’è più sentimento nei miei confronti?”. E Helena: “No, non c’è attrazione come fidanzato, come uomo, come amore”. Frasi che hanno esaltato il pubblico che ha elogiato la chiarezza usata dalla modella brasiliana.

Arriva il confronto tra Helena e Lorenzo: “Quindi non c’è più sentimento nei miei confronti?” #GrandeFratello pic.twitter.com/X1lBtqbBnZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 8, 2024

Questi sono stati alcuni dei commenti dei telespettatori: “Brava“, “Quante volte deve ripeterlo che il suo è solo affetto“, “Lei è stata molto chiara, ci è rimasta male perché ha perso un compagno di gioco”, “Non sa più come dirlo che non prova più niente“, “Ha risposto in modo secco, ora potete farli uscire dal tugurio”.

