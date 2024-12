Nel Tugurio, Helena e Amanda si confrontano sulle scelte fatte durante il gioco del Grande Fratello. Amanda ha deciso di portare con sé Mariavittoria, spinta dal desiderio di trascorrere del tempo insieme a lei, mentre Helena ha scelto Lorenzo, con l’intento di risolvere definitivamente alcune questioni in sospeso con il ragazzo. La brasiliana, pur affermando di non rimpiangere la sua decisione, esprime un po’ di dispiacere per aver riportato Lorenzo in quel posto angusto, dopo che lui ci ha trascorso già diversi giorni.

Helena vuole restare fedele a sé stessa, seguendo una linea di pensiero che considera giusta, ma non nasconde una certa tristezza nel vedere Lorenzo in un ambiente che, per lui, potrebbe essere scomodo. Amanda, comprensiva, la incoraggia a non avere rimpianti e a perseguire ciò che si è prefissata. Pur essendo una persona forte, Helena non è immune dalle fragilità, e questo aspetto sembra emergere nelle sue parole.

Grande Fratello, la confessione di Helena su Javier

Nel corso della conversazione, Helena rivela una profonda delusione riguardo al cambiamento nei rapporti con le ragazze di Non è la Rai, con cui aveva sviluppato un legame forte. Non le piace sentirsi ora giudicata come una persona instabile e altalenante. Amanda, però, la invita ad accettare il fatto che gli occhi degli altri possono cambiare e a cercare di vivere serenamente all’interno del gruppo, facendo in modo che gli altri la accettino così come è.

Ma la discussione prende una piega più personale quando, con Lorenzo presente, Helena confessa ad Amanda di nutrire ancora speranze riguardo alla sua amicizia con Javier. In passato, tra i due sembrava esserci stato un legame che avrebbe potuto evolversi in qualcosa di più, ma alla fine l’argentino ha chiarito di voler rimanere solo un amico. Recentemente, però, qualcosa sembra essere cambiato, e Helena ha dichiarato di sperare in una ‘stanza vip’ insieme a Javier, cercando così di ottenere un po’ di privacy.

Molti utenti sui social non sembrano credere completamente a questa versione di Helena. In tanti sospettano che la sua dichiarazione su Javier possa essere una strategia per far ingelosire Lorenzo, dimostrando in tal modo che, nonostante l’apparente distacco, è ancora emotivamente coinvolta con lui.

“Helena è ossessionata da Lorenzo, di Javier non se ne importa, Helena è cattiva e giocatrice”, “È così ossessionata da Lorenzo che entrata in tugurio ha nominato ottocento volte Javier”, “Ma chi ce credeeeeee ha capito che Javier è forte fuori ma Lorenzo per lei è ossessione”, “Glielo dice più di una volta il nome voleva essere sicuro”, “E invece si è portata Lorenzo in tugurio sta stronza falsa”, si legge tra i commenti di X.

Ma c’è anche chi sostiene la brasiliana e pensa che Lorenzo sia stato portato in tugurio per volere del Grande Fratello: “Era obbligata a portare sto tossico lo volete capire o no ??? Il gf l’ha costretta”, “Facendo questo gioco loro sapevano benissimo quale persone venivano nominate qui di in un certo senso è come se il programma sapesse benissimo cosa sarebbe accaduto”.