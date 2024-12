Quella che andrà in onda stasera, 9 dicembre, sarà una puntata del Grande Fratello particolarmente bollente. Tanta carne al fuoco, una nuova eliminazione e un nuovo caso Lorenzo Spolverato. In mezzo tre nuovi ingressi. Secondo le anticipazioni, si tratterebbe di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Eva Grimaldi, pronte a riportare nuovi intrecci e dinamiche all’interno della casa. Intrecci che, in questa edizione, fa rima con il nome di Lorenzo.

Accusato, tra l’altro, di aver bestemmiato nei giorni scorsi e salvato dalla produzione nonostante ne venisse chiesta a gran voce l’espulsione. Ma non è questo il motivo delle luci accese su Spolverato in queste ore. A scendere in campo, stavolta, sono i suoi fan, convinti che contro di lui sia in atto una vera e propria persecuzione.





Grande Fratello, Lorenzo nel tugurio: la fandom interviene

Lorenzo, ieri 8 dicembre, è finito di nuovo nel tugurio insieme ad Helena e proprio questo ha fatto perdere la pazienza al pubblico fuori. “Le condizioni psicologiche vissute all’interno del Tugurio per 10 giorni, hanno portato Lorenzo a una forte difficoltà emotiva”, si legge nel comunicato del fandom, che ha minacciato di boicottare la diretta e parla apertamente di violenza psicologica contro Lorenzo.

In attesa di quello che succederà, qualcosa di certo c’è già.Come detto in apertura, poi, stasera ci sarà una nuova eliminazione: un concorrente sarà costretto a lasciare per sempre la Casa. Dai sondaggi sembra uscire un nome certo. Questa settimana a finire al televoto sono stati in quattro: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Secondo i sondaggi, a sorpresa, il concorrente a rischio è Federica Petagna.

Vediamo la classifica nel dettaglio: Luca Calvani è il favorito con quasi la metà delle preferenze (49%), seguito da Amanda Lecciso (24%). Poi troviamo Stefano Tediosi (18%), e infine Federica con solo il 9 per cento delle preferenze.