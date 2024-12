Nuovo terremoto all’interno della casa del Grande Fratello. Ancora una volta, è stata Helena Prestes a dare il via a un acceso confronto. La modella brasiliana è entrata in rotta di collisione con la sua storica rivale, Shaila Gatta. A scatenare le tensioni è stata la decisione di Helena di portare Lorenzo Spolverato come compagno di viaggio in tugurio, una scelta che l’ex velina non ha affatto digerito.

La decisione di Helena ha riacceso le teorie di chi la considera una provocatrice e sospetta che nutra ancora sentimenti per Lorenzo. Ma è davvero così? Molti dentro e fuori la casa non hanno capito le motivazioni di Helena, soprattutto perché non è la prima volta che sembra voler mettere alla prova la pazienza di Shaila. In passato, un episodio simile era avvenuto con la lettera che la brasiliana aveva scritto a Lorenzo per il suo compleanno: un gesto che, pur ambiguo, aveva una sua giustificazione. Stavolta, invece, la scelta di portare Lorenzo in tugurio appare più difficile da comprendere.

Anche Javier Martinez, uno dei pochi in casa vicini a Helena, ha espresso i suoi dubbi. Tra i due negli ultimi giorni è nata più di una amicizia. Adesso invece l’argentino è deluso. Durante i preparativi per il tugurio, ha apertamente affrontato la modella. “Perché mi stai domandando ancora?”, ha sbottato Helena. E lui, diretto: “Perché non capisco il motivo di questa scelta. Sei entrata nel confessionale, sì, lo sapevi. Sapevi”.

Il confronto tra i due ha alimentato le ipotesi di una parte del pubblico, convinta che la decisione di Helena sia stata influenzata dalle dinamiche del confessionale. “Per me gliel’han detto chiaramente in confessionale. Dirige lui, poi magari l’avrebbe fatto lo stesso, anzi sicuro”, ha commentato un utente su X. Un altro ha rincarato la dose: “Ma sicuro c’è lo zampino del Grande Fratello. Guarda caso li mette nel tugurio insieme. Vogliono portare Lorenzo all’esasperazione per provocare reazioni e proteggere Helena. Separare Shaila e Lorenzo… uno schifo totale”.

Helena: Perchè mi stai domandando ancora?

Javier: Perchè non capisco il motivo di questa scelta



Per me gliel'han detto chiaramente in confessionale, dirige lui, poi magari l'avrebbe fatto lo stesso, anzi sicuro. #GrandeFratello pic.twitter.com/uujCIXDEC3 — Violett926 (@violett926) December 7, 2024

Tuttavia, non tutti concordano con questa visione. Alcuni spettatori ritengono che la scelta sia stata interamente di Helena. “No. Lei prima di entrare in confessionale aveva detto che avrebbe scelto lui, l’ha detto in piscina. E non dimentichiamo che, l’altra volta, si era offerta di andare lei in tugurio al posto di Javier”, ha osservato un altro commentatore. La verità potrebbe emergere solo con il tempo, ma una cosa è certa: le tensioni all’interno della casa sono alle stelle, e il rapporto tra Helena e Shaila sembra sempre più compromesso.