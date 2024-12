Nella casa del Grande Fratello Lorenzo è indubbiamente uno dei concorrenti più discussi. Nel bene o nel male si parla sempre di lui, in particolare della sua relazione burrascosa con Shaila. Ora è stata la mamma di lui, la signora Cristina Bracci ad aver scritto una lettera indirizzata al figlio. E ora, grazie a Di Più Tv, è stato possibile leggerne tutto il contenuto.

Fuori dal Grande Fratello la mamma di Lorenzo ha iniziato così la sua lettera: “Caro Lorenzo, è la tua mamma che ti scrive. Lo faccio perché mi manchi, lo faccio perché manchi anche a tuo papà e a tua sorella. Eri piccolo, fragile, ma era già chiaro a tutti che avresti fatto sentire forte la tua voce. Piangevi, strillavi, ma quando ti stringevo al petto era come se tu capissi che tra le mie braccia saresti potuto rimanere al sicuro per sempre. Il nostro, è stato amore a prima vista”.

Grande Fratello, la mamma di Lorenzo gli ha scritto una lettera

Soffermandosi sempre sul Lorenzo da bambino, la sua mamma ha continuato così a parlare del concorrente del Grande Fratello: “E pensare che nessuno aveva previsto che tu potessi venire al mondo. Tre chili e trecento grammi di felicità, ma anche di pensieri perché tra pannolini e pappe i soldi per andare avanti non bastavano mai. Io, fino alla tua nascita, avevo lavorato come assistente in uno studio dentistico, ma con te piccolo era diventato impossibile continuare. Tuo papà, tecnico delle caldaie, per guadagnare qualcosa di più ha iniziato a fare i doppi turni e ad arrivare a casa sfinito”.

E ancora: “Però, ogni volta che incrociava i tuoi occhi, era come se la stanchezza gli passasse. Amore mio, io ho un solo rammarico. Quando su Di Più ho ricordato il periodo in cui a quindici anni ti chiudesti in casa per un anno intero, mi sono chiesta – ha aggiunto la signora Cristina – se ho sbagliato qualcosa nel crescerti”.

Poi la madre di Lorenzo si è posta anche delle domande: “Forse avrei dovuto insistere per capire meglio quello che stava accadendo? Forse avrei dovuto chiedere l’aiuto di uno specialista? Eppure avevo capito che qualcosa era successo. Avevo capito che c’era qualcosa o qualcuno che ti stava facendo paura. Che non avresti voluto vedere o incontrare. Ma non ho insistito e mi chiedo se ho fatto la cosa giusta aspettando che tutto passasse. Quando sarà il momento, parlare del motivo che ti spinse a mettere in pausa la tua vita lascerà che quel fantasma possa volare via dal tuo cuore e dai tuoi pensieri”.

Mamma Cristina ha concluso la sua lunga lettera, parlando anche di Shaila: “Prenditi il tuo tempo, Lorenzo, e vedrai che succederà. Io sarò sempre al tuo fianco. Anzi, vorrei essere al tuo fianco già ora, nella casa del Grande Fratello, per gestire assieme a te il tuo turbamento. Tesoro mio, è come se tu avessi un’armatura da soldato e, sotto, un cuore di panna che punti a proteggere. Però, ascolta il mio consiglio: lasciati andare. Usa tutta la grinta e il coraggio che hai usato fino ad oggi per proteggerti, per valorizzare le tue paure e le tue fragilità. Per dare fiducia alle persone intorno a te, soprattutto a quelle che ti vogliono bene e che possono aiutarti a mettere in risalto quanto vali”.